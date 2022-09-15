أخبار الهلال اليوم| السد “يطلب” كنو.. مستقبل البليهِيْ وصدمة جانغ

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يستعد الهلال لمواجهة الوحدة يوم الجمعة على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

تابع السعودية الرياضية | بعد أزمة الانتصار قطري يستعد لـ «خطف» كنو من الهلال

وتوج المتصدر بلقب كأس سوبر لوسيل، بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح، كَمْا احتل المركز الثالث مؤقتا فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

* عرض السد

أعلن المنفذ عبد العزيز بن عمر أن نادي السد القطري قدم عرضا رسميا للهلال. لتعيين النجم العالمي محمد كنو فِيْ الشتاء.

* الوكيل البليحي

نفى رافع الشهراني وكيل المدافع الدولي علي البلاحي، أن يكون اللاعب قد تعاقد مع أي ناد آخر غير الهلال، مشيرا إلَّى أنه لم يدخل فترة الوداع.

* مستقبل كويلار

وكشف موقع ecosdanoticia أن النجم الكولومبي غوستافو كويلار متوسط ​​ميدان الهلال تلقى 3 عروض برازيلية مغرية. للتعاقد معه.

* غياب مروع

تم التأكيد رسميا … غياب المدافع الكوري جانغ هِيْون سو، عَنّْ مباراة الهلال والوحدة، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.