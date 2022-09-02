أخبار الهلال اليوم| تهديد وجاهزية.. والكشف عَنّْ “صفقات 2023”

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح، الأحد المقبل، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي ؛ وذلك بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وبدأ الزعيم حملة الدفاع عَنّْ اللقب بانتصارين على الخليج والفِيْحاء بنفس النتيجة (2-0) فِيْ الجولة الأولى والثانية من مسابقة دوري روشان السعودي.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الهلال، اليوم الجمعة.

* توافر الشهراني

يستعد ياسر الشهراني الظهِيْر الأيسر لنادي الهلال للمشاركة فِيْ مباراة الفتح، فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان.

تهديد فلاديمير

ووعد فلاديمير ستويكوفِيْتش حارس نادي الفِيْحاء برد قاس على الهلال فِيْ مباراة كأس السوبر السعودي.

* هدف الهلال

أكد مهاجم الهلال أوديون إيغالو أن الهدف الأول لفريقه. حقق الدوري المحترف للمرة الرابعة على التوالي.

* العروض القادمة

ووضع الهلال حسن تمبكتي وعبد الرحمن العبود على رأس أولوياته، بعد انتهاء عقوبة منعه من التسجيل، فِيْ صيف 2023.