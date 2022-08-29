أخبار الهلال اليوم| عودة الفرج وجسر جماهِيْري فِيْ سوبر لوسيل

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الهلال لمواجهة الفِيْحاء، الأربعاء المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الثانية من منافسات دوري روشان السعودي.

شاهد مباريات الهلال فِيْ دوري 2023 .. مواجهة النصر والاتحاد فِيْ 10 أيام ..

بدأ الهلال مشوار الدفاع عَنّْ اللقب بفوزه على الصاعد الخليجي الجديد بهدفِيْن دون مقابل، على ملعب الأمير محمد بن فهد فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “2022-2023”.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أهم أخبار الهلال، اليوم الاثنين.

الفرج جاهز 100٪ لمباراة سوبر لوسيل

أكد سلمان الفراج قائد الهلال، مشاركته فِيْ مباراة الفريق ضد الزمالك فِيْ كأس السوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر.

حسين عبد الغني تصرفات البليحي طبيعية

أكد نجم كرة القدم السعودي حسين عبد الغني، أن سلوك علي البلاحي داخل الملعب طبيعي للغاية ومن المرجح أن يحدث بين اللاعبين طالما أنه لا يتجاوز خارج الملعب.

جسر عام للهلال مقابل الزمالك

قال الصحفِيْ وليد الفرج، إن هناك تنسيقا بين السعودية وقطر لتنظيم جسر ضخم للهلال لمواجهة الزمالك فِيْ سوبر لوسيل.

مايكل جاهز لمباراة الهلال والفِيْحاء

وشارك البرازيلي مايكل فِيْ المناورة الفنية لتأكيد استعداده للمشاركة فِيْ مباراة الفِيْحاء فِيْ الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي.

سيناريو ساران يهدد “قضية كنو”

أصدر المنفذ، سعود الصرامي، تحذيرا من تكرار أزمة عبد العزيز السرعان بين الشباب والأهلي و “اختلاط النظام” فِيْ قضية محمد كانو، بانتظار قرار الرياضة. مركز التحكيم.

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