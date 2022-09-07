أخبار الهلال اليوم| مصير عقوبة البليهِيْ.. وطلب غريب من مرتضى منصور

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تصدر الهلال تصنيف دوري الروشان السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات، بعد فوزه على الفاتح (1-0) فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، فِيْ الجولة الثالثة من المسابقة.

ويستعد الهلال لمواجهة الزمالك المصري، الجمعة المقبل، فِيْ مباراة كأس السوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، على ملعب لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

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فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أهم أخبار الهلال، اليوم الأربعاء.

عقوبة البليحي

أكد بدر العثمان، مراسل شبكة “SSC”، أن البليحي لم يكن متعمدا عَنّْدما صوب الكرة على وجهه، مؤكدا أن هناك علاقة قوية بينه وبين اللاعب، وأنه لن يكون هناك أي شيء. عقوبة ضده. الى.

الشهري يواصل تأهِيْله

واصل مهاجم الهلال صالح الشهري برنامجه التأهِيْلي للتعافِيْ من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا ودخول تدريب الفريق.

رسالة محترقة

دعا مرتضى منصور رئيس الزمالك لاعبي فريقه إلَّى عدم الخوف من نجوم الهلال خلال كأس السوبر لوسيل، مؤكدا أنهم سبق لهم الفوز على المتصدر فِيْ كأس السوبر المصري السعودي.

جائزة سوبر لوسيل

قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن الهلال يمكنه ترك جائزة المليون دولار إذا خسر من الزمالك لأن لديهم الكثير من الموارد ولا يحتاجون إلَّى هذه الجائزة.

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