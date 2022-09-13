أخبار الهلال اليوم| مفاجأة المعيوف وخطة دياز قبل مباراة الوحدة

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الهلال لمواجهة الوحدة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان فِيْ السعودية.

شاهد مباريات الهلال فِيْ دوري 2023 .. مواجهة النصر والاتحاد فِيْ 10 أيام ..

توج الهلال بكأس لوسيل السوبر بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022، كَمْا يحتل الهلال المركز الأول فِيْ دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات بهدف. الاختلاف عَنّْ قادة الشباب.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الهلال، اليوم الثلاثاء.

فرصة المعيوف للمشاركة فِيْ مونديال 2022

وذكر الإعلامي تركي العجمة، أنه إذا استمر الحارس عبد الله المعيوف فِيْ التألق، فسيكون ضمن قائمة الفريق الأخيرة لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

دياز يخفف “الأساسي” فِيْ مباراة الوحدة

قرر المدرب رامون دياز إراحة العديد من اللاعبين الرئيسيين واستخدام البدلاء فِيْ مباراة الوحدة فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

“ظلم” يحرم الهلال من 100 بطولة

وقال الصحفِيْ عيسى الروقي، إنه بعد متابعة المباريات القديمة ومعرفة الكثير من الحقائق وقرارات اللجان، فإن الهلال هُو الفريق الأكثر تعرضًا للظلم، ولولا ذلك لكان الهلال يحصل على أكثر من 100 بطولة.

مدرب الهلال السابق أعاني من مرض خطير

أكد إيريك جيريتس مدرب الهلال السابق، أنه يعاني من مرض خطير للغاية أصيب به عام 2012، وعانى من نزيف فِيْ المخ قبل أن تتطور الأمور بشكل سريع، ليقع على الأرض عدة مرات فِيْ اليوم.

نجم الهلال السابق يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تمكن تياجو نيفِيْز، نجم الهلال السابق، من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل تسجيله 3 أهداف فِيْ نهائي كأس ليبرتادوريس 2008، حيث لعب مع فلومينينسي، ليصبح اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف فِيْ نهائي البطولة. .

تابعوا نتائج المباريات لحظة بلحظة مع السعودية الرياضية