أخبار الهلال اليوم| مفاجأة النصر.. عودة كنو ومونديال الأندية

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط بفارق هدف واحد عَنّْ الشباب “الرئيسي”.

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كَمْا فاز المتصدر بكأس لوسيل سوبر، بعد فوزه على الزمالك “بركلات الترجيح”، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي (1-1).

“سعودي سبورت” يستعرض أهم أخبار نادي الهلال خلال الـ24 ساعة الماضية ..

* كأس لوسيل

كشف المنفذ الإعلامي عدنان جستينية، أن رئيس الزمالك أصر على مواجهة الهلال فِيْ “كأس لوسيل”، رغم ترشيح اللجنة المنظمة لنادي النصر.

* لا عقوبة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً انتهاء الحظر المفروض على تعليق محمد كانو، وسط ميدان الهلال، فِيْ 28 أكتوبر / تشرين الأول.

* أندية كأس العالم

وكشفت صحيفة “أس”، أن كأس العالم للأندية ستقام فِيْ الفترة من 6 إلَّى 12 فبراير، ما يعَنّْي أن الهلال سيشارك رسميًا.

* مستقبل صحي

وفِيْ نفِيْ واضح لخبر رحيله عَنّْ الهلال أكد سالم الدوسري أنه يسعى لتحقيق ألقاب عديدة أخرى مع الفريق.