أخبار الهلال اليوم| 3 عروض برازيلية.. عودة الشهري واعتزال المعيوف

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الهلال لمواجهة الوحدة، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان فِيْ السعودية.

توج الهلال بكأس لوسيل السوبر بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح على ملعب لوسيل الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022، كَمْا يحتل الهلال المركز الأول فِيْ دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات بهدف. الاختلاف عَنّْ قادة الشباب.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أهم أخبار الهلال، اليوم الأربعاء.

وأكد المركز السعودي للتحكيم الرياضي أنه لم يجد سببا للرد على بيان الهلال الصادر ردا على رفض طلب الإجراءات المؤقتة.

– الهلال بشرى للمنتخب السعودي قبل مونديال 2022 بعد مشاركة صالح الشهري فِيْ جزء من تدريبات المجموعة.

أعرب الثلاثي البرازيلي من بوتافوجو وجريميو وكورنثيانز عَنّْ اهتمامهم بتولي خدمات الكولومبي جوستافو كوييار من نادي الهلال.

كشفت الصحفِيْة منار شاهِيْن، عَنّْ اعتزال عبدالله المعيوف من المجتمع الدولي عام 2022، بعد معاناته من “نشاط الغدة الدرقية”، مما أدى إلَّى زيادة وزنه.

* شاهد ترتيب الهلال فِيْ دوري روشان السعودي.