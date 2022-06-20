أخبار امتحان الدين اليوم 2022.. تسريبات وضبط الطالب المسئول

تعد أخبار امتحان الدين اليوم من أهم الموضوعات التي تهم الكثير من أولياء الأمور والطلاب ، حيث تساءل الكثير منهم عن أحداث الأيام الأولى من امتحانات الثانوية العامة وكيف تم إجراؤها.

شهد امتحان التربية الدينية للصف الثالث ثانوي 2022 العديد من الفعاليات ، بدءاً بإيصال الأوراق للطلاب في اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية.

أخبار امتحان التربية الدينية اليوم

تداول الطلاب صور أسئلة امتحان الدين للثانوية العامة 2022 ، من خلال مجموعات الغش المعروفة ، ليتبادل الطلاب الإجابات في نفس المجموعة أثناء انعقاد اللجنة ، الأمر الذي أزعج الطلاب وأولياء الأمور.

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المسؤولة عن تأمين لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 ، امتحان الطلاب مرة أخرى بعد نصف ساعة من وقت الإجابة المخصص لامتحان الدين.

امتحان الدين اليوم

تمكنت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تحديد مكان وهوية الطالب المسؤول عن تصوير امتحان الدين من داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 ، حتى تم إرسالها إلى مجموعات وصفحات الغش المعروفة.

على الفور ، اتخذت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم كافة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص هذه الحادثة ، للتعامل مع الطلاب المسؤولين عن تصوير امتحان التربية الدينية بقانون الغش في الامتحان.

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة 2022 بدأت بالتربية الدينية والوطنية ، اليوم الاثنين 20 يونيو ، وستستمر حتى 21 يوليو المقبل.