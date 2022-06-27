أخبار سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة سموحة

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الهيئة الطبية للفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، عن توافر الفريق السداسي “علي معلول، حمدي فتحي، حسين الشحات، أيمن أشرف، علي لطفي ومحمد عبد المنعم”. على أن يكون مع الفريق خلال المرحلة المقبلة ابتداء من مباراة سموحة المقررة الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز.

وكان علي معلول قد أصيب بشد عضلي أمامي طفيف، وتشخص إصابة حمدي فتحي بإجهاد عضلي خلفي، واشتكى حسين الشحات من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر العرقوب، فيما اشتكى أيمن أشرف من إصابة في الركبة. الم، وقدم علي لطفي التواء في معصمه الأيمن، ومحمد عبد المنعم أصيب بإصابة في العضلة الضامة.

شارك الأهلي سداسي الأضلاع اليوم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية التي تضمنت جانبًا بدنيًا خفيفًا وتقسيمًا قويًا للكرة.

من ناحية أخرى، اتفق مديرو النادي الأهلي على الموافقة على رحيل المدافع المغربي بدر بنون للدوري القطري، بعد أن قدم نادي قطر عرضًا رسميًا لتولي خدمات اللاعب المغربي الدولي مقابل 2.5 مليون. دولار.

وأكد مصدر من النادي الأهلي في تصريحات لوسائل الإعلام أن النادي الأهلي لا يمانع رحيل بدر بانون للنادي القطري بعد العرض الذي حصل عليه مقابل 2.5 مليون دولار.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في إتمام الصفقة.