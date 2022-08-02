أخبار سعيدة لجماهير الزمالك قبل لقاء الجونة

حضر جلسة تدريب الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم محمود حمدي “الونش”، تمهيدا لمواجهة الجونة في منافسات الدوري الممتاز المقبل.

وشجع البرتغالي جيسوالدو فيريرا على طمأنة “الرافعة”، بحضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس في لقاء بيراميدز نتيجة اصطدامه بكرة مشتركة.

كما أشاد فيريرا بالأداء الجيد لخطاف الكروشيه في مباراة الأمس ضد بيراميديس، والعزيمة والعزيمة التي أظهرها.

من جهته، طمأن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم، اللاعب واستقبله لفترة من الوقت، وحياه على أدائه الرجولي في مباراة بيراميدز.

وشارك الونش في تدريب تأهيلي داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي، تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق، بعد خضوعه لفحوصات تأكد من سلامته بشكل كامل.

وخاض اللاعب جزء تصفيات آخر بإشراف عمرو المطراوي أخصائي تأهيل الفريق داخل استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

حقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره من بيراميدز بثلاثة أهداف بدون مقابل في منافسات الدوري.

وبهذه النتيجة رفع نادي الزمالك رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز المصري.

فيما توقف رصيد بيراميدز عند 59 نقطة في وصيف الدوري المصري.