أخبار غزة الآن: غارات جوية وآثار دماء ودمار واغتيال قائد عسكري

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن أنباء غزة تشير الآن إلى تعرض القطاع لغارات جوية من قبل قوات الاحتلال.

اجتاح هاشتاغ “غزة تحت القصف” مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان جيش الاحتلال عن بدء هجومه على قطاع غزة، مستهدفًا مناطق معينة في محيط برج فلسطين في حي الرمال بغزة.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور توثق آثار الدماء والدمار والخسائر التي سببتها الغارات الإسرائيلية الأولى مساء اليوم على القطاع. .

وقال مغرد “جيش الاحتلال يعلن الآن بدء عملية حربية على قطاع غزة”. وعلق آخر اللهم سلم إخواننا المسلمين وإياك لليهود الغاصبين وإليكم المرائين والزنا. اللهم هزمنا ففوز “.“.

بينما علق حساب آخر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على الأحداث في قطاع غزة “اليهود غدرين في مدينة غزة الآن وهم يقصفونها شرقا وغربا .. اللهم أنقذ غزة واحمي من فيها. ““.

أخبار غزة الآن

وتعمد الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة إجلاء المستوطنين من غزة. كما حشدت آليات عسكرية، إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها، ودعوة قوات الاحتياط العسكرية للاستعداد لتصعيد الأحداث والهجوم المخطط له على قطاع غزة.

وشهدت حدود قطاع غزة خلال الأيام الماضية حالة من الاستنفار والتوتر، تم خلالها إغلاق معبري بيت حانون “إيرز” وكرم أبو سالم من وإلى قطاع غزة، وذلك قبل إعلان قرار وقف إطلاق النار. قصف غزة اليوم الجمعة.

استشهاد قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

وأعلنت المقاومة اغتيال القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري واحتفلت به هيئة الإذاعة الإسرائيلية.

​​​​​​

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم طفل، جراء الغارات الإسرائيلية.

وهددت حماس الاحتلال الإسرائيلي وقالت إن من بدأ المعركة سيدفع الثمن، فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن المعركة لا حدود لها وتعهدت باستهداف تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اغتال 15 فلسطينيا في غاراته يوم الجمعة.