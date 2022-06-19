“أخبار مبشرة” نتائج الثالث متوسط 2022 موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنتائج الصف الثالث المتوسط ​​الجولة الأولى للعام الدراسي 2022 موقع النتائج الخاص بنا حيث يبحث مئات الطلاب عن آخر الأخبار عن التصحيحات وانخفاض الدرجات وسنحصل عليها لنتعرف معكم في هذا المقال على موعد النتائج ، وسوف نتعرف معكم على أخبار واعدة بخصوص نسب النجاح في العديد من المواد الدراسية في هذا المقال ، لذا تابعونا أعزائي الطلاب وزملائهم الطلاب في مختلف أنحاء العراق.

متوسط ​​الصف الثالث 2022

بدأت امتحانات طلاب وطالبات الدراسات العربية والكردية والتركمان والأجانب للصف الثالث المتوسط ​​للعام 2021-2022 يوم الأحد 12 حزيران 2022 وذلك للدور الأول في جميع محافظات العراق.

أكمل الطلاب حتى الآن المواد التالية:

رياضيات.

عربي.

كيمياء.

إنجليزي.

ويبقى امتحانان ، اختبار الفيزياء المقرر إجراؤه في 20 حزيران (يونيو) 2022 ، واختبار اللغة الكردية والفرنسية والتركمان ، وذلك يوم الأربعاء 22 حزيران 2022.

متوسط ​​اخبار التصحيح الثالث

وردت إلينا أنباء عن تصحيحات ونسب نجاح في المواد التي خضع فيها الطلاب للاختبارات ، بحسب مصادر قريبة من وزارة التربية والتعليم العراقية. للتحضير للامتحانات السادسة الإعدادية 2022.

كما وصلتنا أنباء في احدى المحافظات العراقية عن نسب النجاح في الرياضيات واللغة العربية والانجليزية وسنعتبر هذه النسب مؤشرات لمعدلات النجاح في جميع المحافظات حيث ان نسب النجاح بشكل عام في العراق متشابهة جدا. وذلك بالمحافظات والدوائر المختلفة:

الرياضيات: نسبة النجاح حسب التصحيح 78٪.

العربية: 63٪.

اللغة الإنجليزية: بلغت نسبة النجاح حسب التصحيح في إحدى المحافظات 75 بالمائة.

يمكنكم متابعة آخر أخبار وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم epidu.gov.iqتابعونا أيها المتابعون الأعزاء.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 موقع نتائجنا

ويمكنك استخراج نتائج المعدل الثالث 2022 على موقع النتائج الخاص بنا عبر موقع النتائج فور ظهورها ، ونحن هنا في موقع الثقافني لدينا تاريخ طويل مع النتائج في العراق ، وآخرها كانت نتائج الصف السادس الابتدائي ويمكن استخلاص النتيجة باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع النتائج بالبحث عنه في Google results.mlazemna.iq.

ثم اختر نتائج الوسيط الثالث 2022.

ثم اختر المحافظة “في حال ظهورها”.

ابحث عن المدرسة وفي قائمة المدرسة استخرج نتيجة الطالب برقم امتحانه.

وفي حالة وجود أي شيء جديد حول النتائج أو المتوسط ​​الثالث ، سنتعرف عليك هنا على موقعك وثقني ، لذا ترقبوا.