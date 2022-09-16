“أخرجنا الأهلي من الإنعاش”.. رسالة نارية من عَنّْبر بعد اكتساح أحد

أعرب يوسف عَنّْبر، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم، عَنّْ سعادته الكبيرة بفوز الفريق على أحد بثلاثة أهداف فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

حقق الأهلي فوزا كبيرا على أحد بنتيجة 3-0 فِيْ مباراة الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة” ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الصفراء. . “موسم 2022-2023”.

شاهد تفاصيل مباراة الأهلي وأحد

وقالت الأنبار فِيْ حديث لـ KSA Sports “نشكر الجماهِيْر التي ساندتنا. كلمة (شكرا) قصيرة. الأهلي بحاجة لدعمكَمْ، وأولادي اللاعبون لم يفشلوا”.

وأضاف “أداء الأهلي يتزايد من مباراة لأخرى، وقد أخرجنا الأهلي من التعافِيْ، واللاعبون أظهروا معدنهم، والصفقات الجديدة ستحدث فرقا. اليوم الجماهِيْر راضية عَنّْ ذلك. الأداء والنتيجة “.

وتابعت الأنبار “نحن نتحسن من مباراة إلَّى أخرى. فِيْ أول مباراتين للأهلي فِيْ الدوري الأصفر، كان متوسط ​​سرعة اللاعبين 6 كيلومترات، واليوم أصبحت 9 أو 10 كيلومترات، وقلت اللاعبين الموجودين فِيْ الاهلي وعليهم مسؤولية كبيرة لاستعادة هِيْبة الاهلي “.

وأضاف “فريق ممتاز، لكن قراءة اللاعبين على المنافس كانت ممتازة، واستفدنا من كل الفرص المتاحة، وفِيْ آخر 3 مباريات حافظنا على الشبكة نظيفة، وهذا يمنح اللاعبين الثقة، حيث فضلا عَنّْ خطأ الأخطاء والمهاجمون يسجلون الآن “.

ماذا قال مدرب عَنّْ الأهلي

من جهته، قال إيمانويل إجبو، المدير الفني الجديد لأحد “هذه أول مباراة رسمية لي مع الفريق، ضد منافس كبير الأهلي. لقد أجريت تغييرات طفِيْفة فِيْ تفكير اللاعبين بسبب ضيق الوقت. .، ونحاول الضغط على لاعبي الأهلي “.

حقق الأهلي فوزه الثاني فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، ورفع رصيده إلَّى 8 نقاط فِيْ 5 مباريات، وقفز “مؤقتا” إلَّى المركز الخامس، فِيْما تجمد رصيد واحد عَنّْد 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني عشر.

تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت