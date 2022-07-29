أخر تحديثات لعبة ببجي PUBG 2022 احصل على مزيد من المغامرة والإثارة

كشفت الشركة التي طورت اللعبة، شركة Crafton، عن آخر التحديثات للعبة PUBG 2022، لجعل اللعبة أكثر إثارة ومغامرة من الإصدار الأخير منها، ومن بين التحديثات على اللعبة إضافة الخريطة الجديدة ” Deston “، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة والمركبات الجديدة المذهلة، مؤكدة أنها ستحظى بشعبية كبيرة بين عشاق ومستخدمي اللعبة الشهِيْرة حول العالم، مع تحديث اللعبة 18.2، أصبحت الخريطة متاحة للاستخدام. عبر وحدات التحكَمْ، أصبحت اللعبة الأكثر إثارة بين هذا النوع من ألعاب المغامرات، والتي من خلالها يمكن للمرء الدخول فِيْ تجربة ألعاب تتضمن 8v8 وفِيْ حين أن التحديثات الأخيرة للعبة موضحة أدناه.

آخر تحديثات PUBG 2022

يتوفر أحدث إصدار من اللعبة على الخريطة المعروفة باسم Deston، والتي من خلالها تتحقق تجربة لعب أفضل وأكثر إثارة من خلال إمكانية اللعب 9v8، والتحديث الجديد يجلب العديد من الإضافات إلى وحدات تحكَمْ اللعبة.اللعبة بما فِيْ ذلك التحديث . إطاراتها لمزيد من المرونة أثناء اللعبة.

ميزات آخر تحديث لـ PUBG 2022

تنقل الخريطة التي تمت إضافتها إلى اللعبة اللاعب إلى عالم متحرك مليء بالعديد من المناطق المنتشرة فوق الجبال والسواحَلْ مع مناطق ذات أدوار عالية يمكن للاعب توسيع نطاقها عن طريق التسلق والهبوط بالمظلات من الأعلى بأمان.

أصبحت السيارة العمودية متوفرة وهِيْ أسرع سيارة بجانب المياة ولاند كروزر.

مع التحديث الأخير، يمكن للاعب الحصول على 012، بندقية نيران سريعة عالية الأداء ومزودة بخاصية الليزر وكاتم الضوضاء.

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تحويل شدة لعبة PUBG عن طريق المعرف

لكي يتغلب كل لاعب على الصعوبات التي يواجهها فِيْ اللعبة، يجب أن يكون على دراية بالطريقة المستخدمة فِيْ تحريك الأوتاد يدويًا، والتي من خلالها يمكن للاعب الاستمرار فِيْ اللعب لأطول فترة ممكنة على الرغم من مروره بالمراحَلْ الصعبة، وحتى الدخول. النيران، ويتم ذلك عن طريق شحن أسافِيْن ببجي عبر مواقع إلكترونية موثوقة، وهِيْ قانونية حتى لا تتعرض للاحتيال والاحتيال، وأونو هُو أبرزها، وطريقته سهلة للغاية ولا تتطلب سوى مشاركة بعض الفِيْديوهات. والصور والإجابة الصحيحة على بعض الأسئلة، ثم يتم تحويل النقاط المكتسبة إلى اللاعب فِيْ شدة لعبة PUBG.

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