أخر يوم في عروض بنده الاسبوعية بالسعودية واكسب جوائز بمليون ريال

تعتبر هايبر بندة من اكبر واضخم الشركات في الوطن العربي وبلاخص المملكة العربية السعودية ويعد هايبر بندة من اهم واشهر المحلات للبيع بالتجزئة حيث اشتهر بالنجاح منذ ان قام بالافتتاح حتي يومنا هذا حيث اصبح من اشهر الاسواق في وطنا السعودية والوطن العربي وله العديد من الفروع في انحاء الوطن حيث دائما يقدم العروض والخصومات وايضا كثير ما يعمل مسابقات وعليه اقبال كبير جدا وخصوصا علي المواد الغذائية ومستلزمات المنازل .هايبر بندة هي شركة تجزئة تأسست في عالم الف وثمانمئة وتسعه وسبعون 1979 وهي من اهم الشركات الرائدة علي مستوي المملكة .

عروض بنده السعودية

بنده هِيْ شركة بيع بالتجزئة سعودية تأسست عام 1978، وهِيْ من الشركات الرائدة فِيْ مجال الصناعات الغذائية والسلع المنزلية، وقد تلقت الشركة العديد من التوسعات بمرور الوقت، وتدير شركة بنده وتدير مجموعة من الهايبرز يبلغ عددهم حوالي 400 هايبر وأقل من 30 ألف موظف.

تعتبر الشركة من الشركات التي لديها خطط توسعية، حيث وصل توسع هذه الشركة إلى الإمارات، حيث يوجد العديد من فروع شركة بنده فِيْ الإمارات، بالإضافة إلى أن الشركة تتميز بمجموعة من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة، مما يعني أن المنتج يُباع داخل أسواق Panda فقط.

يقدم الباندا مجلة لهذا الأسبوع

عروض بنده لشهر سبتمبر 2022

يمكنك الحصول على فِيْليه صدور الدجاج فِيْ أي هايبر بنده بسعر معقول جدا، بسعر حوالي 38 ريال للكيلو، هذا العرض ساري حتى 7 سبتمبر.

تقدم Hyper أيضًا عروض خاصة لغسل اليدين أو الصابون السائل من نوع Genito وغيرها من العناصر، الحاوية 95 مل، بسعر مناسب جدًا.

يقدم Hyper Band عروضًا خاصة على غسول الفم المنعش بعدة أصناف، ويصل سعر الزجاجة إلى 500 مل بسعر جيد داخل Hyper Band يوجد منظفات للوجه Eskinol فِيْ عبوات مختلفة وبأسعار مناسبة.

يقدم Hyper Band أيضًا عروضًا خاصة على زجاجات زيوت الشعر من نوع Dabur Amla، حيث توجد عبوات مختلفة تصل إلى 500 مل بسعر معقول جدًا.

صفقات الباندا الأسبوعية

هايبر بندة هي شركة سعودية الاصل مخصصة لبيع التجزئة ومشتهرة بالعروض والخصومات خصوصا علي المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية ويشتهر هايبر بندة بكثرة الفروع علي مستوي المملكة العربية السعودية حيث له فرع في كل مدينه حيث لاقي اقبال المواطنين منذ تأسيس بندة في عام 1979 حتي يومنا هذا 2022.