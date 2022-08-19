أخصائية التبييض السريع للبشرة ادعاءات كاذبة لها تبعات خطرة

أكدت الدكتورة نجلاء الدوسري، أخصائية الأمراض الجلدية، أن غير المتخصصين يخلطون المنتجات الطبية وغير الطبية دون بحث ودراسات.

# من السعودية | الدكتورة نجلاء الدوسري الاستخدام المزعوم لـ “المسك” والنكهات العطرية .. يمكن أن يؤدي إلى حساسية الجلد وتصبغه الذي يصعب علاجه فيما بعد. # قناة_السعودية pic.twitter.com/wNqJEzchcF

– قناة سعودية (saudiatv) 19 أغسطس 2022

علاج البهاق

وتابع الدوسري، في حديثه للقناة السعودية، الجمعة، أن علاج البهاق هو الأكثر عرضة للتلاعب، حيث أن النتائج المؤقتة يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة للبشرة.

وأضاف أن “التبييض السريع” ادعاءات كاذبة ينتج عنها آثار جانبية بسبب استخدام “الكورتيزون” المضاف إلى الخليط، الأمر الذي له عواقب وخيمة.

# من السعودية | نجلاء الدوسري غير المتخصصين يخلطون المنتجات الطبية وغير الطبية دون أي بحث ودراسة. # قناة_السعودية pic.twitter.com/YScE0RJbg9

– قناة سعودية (saudiatv) 19 أغسطس 2022

النكهات العطرية

وأشار طبيب الأمراض الجلدية إلى أن التقارير الواردة عن استخدام المسك والنكهات العطرية يمكن أن تسبب حساسية وتصبغًا جلديًا يصعب علاجه لاحقًا، ونصح الجميع بالحصول على معلومات من المتخصصين، لحماية أنفسنا من تجار التجارب والخلطات.