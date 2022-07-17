أخصائية نفسية الرجل معدد بطبعه

واعتبرت عالمة النفس ندى الأطرش أن من الافتراضات الكونية أن الرجل معدود في الزواج، والمرأة بطبيعتها لا تقبل ذلك.

وتابع الأطرش، خلال حواره مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن تعدد الرجال في الزواج هو طبيعة في تكوينه، حتى لو كانت معدودة في فترة.

الإنسان جمع بطبيعته

وأشار إلى أن الرجل متعدد الزوجات بطبيعته حتى في حالة عدم وجود زوجتين، مما يعني أن الرجل يستطيع أن يتزوج أكثر من مرة، مشيرا إلى أن المرأة ترفض تماما تعدد الزوجات للرجل، وإذا وافقت المرأة على ذلك (موافقتها على ذلك). تتزوج من رجل متزوج) وهم نفسها أن زوجها لا يحب زوجته الأولى ويبقى معها من أجل الأبناء.