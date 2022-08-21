“أخطاء إدارية”.. هجوم ناري على إدارة الهلال بعد فشل ضم غريب

هاجم لاعب الوسط فلاح القحطاني إدارة نادي الهلال، بعد عدم ضم عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي، وانتقاله لصفوف النصر خلال السوق الصيفِيْ الحالي.

وانضم غريب إلَّى صفوف النصر، لمدة 4 مواسم قادمة، بعد أن أصر اللاعب على الرحيل عَنّْ الأهلي، بعد هبوط الأخير للدوري “الأصفر” فِيْ الدرجة الأولى، لأول مرة فِيْ تاريخه.

النجم الدولي الشاب هُو أحد أبناء كاستيلو دي كوباس، الذين تخرجوا فِيْ مختلف الفئات العمرية، قبل أن يتم ترقيتهم إلَّى أول فريق كرة قدم، فِيْ عام 2022، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 14 تمريرة أخرى، خلال 117 مباراة. .

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أخطاء إدارية فِيْ الهلال

وأكد إعلام فلاح القحطاني فِيْ تصريحات متلفزة أن الأخطاء الإدارية التي ارتكبتها إدارة نادي الهلال هِيْ سبب فشل عبد الرحمن غريب، وانتقاله السهل لنادي النصر.

وأوضح أن إدارة الهلال هِيْ التي أعطت نادي النصر الفرصة فِيْ “لوحة ذهبية”، ليتمكن من دخول الميركاتو الحالي بقوة، بسبب أخطاء إدارية حرمت الفريق من التسجيل.

وقررت غرفة تسوية المنازعات، فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد كنو رغم التوقيع مع نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

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