أخطر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية.. التضخم والركود على المائدة

يبحث محافظو البنوك المركزية فِيْ اجتماعهم السنوي الكبير فِيْ الولايات المتحدة فِيْ كَيْفَِيْة معالجة مشكلة التضخم دون الدخول فِيْ حالة ركود.

يركز الاجتماع المقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين فِيْ مدينة جاكسون هُول الأمريكية على مناقشة معضلة كبيرة تتمثل فِيْ ضرورة رفع أسعار الفائدة فِيْ مواجهة التضخم، ولكن ليس كثيرًا لتجنب دفع الاقتصاد إلَّى الركود.

تستضيف جبال غراند تيتون (وايومنغ) هذا الاجتماع كل عام، بقيادة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي (Fed)، منذ عهد رئيسه السابق بول فولكر.

تراجعت معظم البورصات يوم الاثنين وارتفع الدولار وسط مخاوف متجددة بشأن نية مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.

يتم توجيه الانتباه إلَّى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الجمعة فِيْ الساعة 200 بتوقيت جرينتش، وهِيْ اللحظة الأكثر انتظارًا فِيْ هذه “الندوة”. سيتم متابعتها عَنّْ كثب للحصول على فكرة عَنّْ الخطوة التالية التي سيتخذها البنك.

لن تسافر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلَّى الولايات المتحدة للمشاركة فِيْ الحدث، لكن إيزابيل شنابل، العضو الألماني فِيْ المجلس التنفِيْذي للبنك المركزي الأوروبي، ستسافر إلَّى هناك حيث ستشارك فِيْ إحدى اللجان يوم السبت.

بدوره، أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أنه سيكون حاضرًا فِيْ جاكسون هُول لمراقبة المناقشات دون المشاركة فِيْها.

“الأوراق المطروحة على الطاولة على المستوى الاقتصادي هِيْ كالتالي العدو المشترك هُو التضخم وخطر تباطؤ الاقتصاد كثيرًا. وقال غريغوري فولوكين، مدير المحفظة فِيْ شركة ميشارت للخدمات المالية، لوكالة فرانس برس “عليك أن تختار بين الاثنين”.

ومع ذلك، يلاحظ أن “بنك الاحتياطي الفِيْدرالي لا يمكنه أن يقول إن عليه أن يختار رفع البطالة لتقليل التضخم، ولكن هذا هُو الخيار المتاح له”.

التحول العالمي

ينعقد هذا الاجتماع فِيْ وقت تقوم فِيْه البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم بتشديد سياساتها المالية لمكافحة التضخم، مع خطر عرقلة الانتعاش.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات منذ مارس. لقد بدأ بربع نقطة مئوية، قبل تسريع الوتيرة.

بدأ التضخم أيضًا فِيْ تباطؤ مرحب به فِيْ يوليو إلَّى 8.5٪ على أساس سنوي، بعد أن تجاوز فِيْ يونيو ارتفاعًا قياسيًا فِيْ الأسعار فِيْ أكثر من أربعين عامًا، إلَّى أكثر من 9.1٪.

يتحول الانتباه الآن إلَّى الاجتماع النقدي القادم فِيْ 20-21 سبتمبر، حيث سيتم رفع سعر الفائدة بمقدار نصف أو حتى ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

تقول كارولا بندر، التي تدرس الاقتصاد فِيْ جامعة هافرفورد (بنسلفانيا) “من غير المرجح أن يجلب مؤتمر جاكسون هُول أخبارًا حقيقية حول خطط الاحتياطي الفِيْدرالي لرفع أسعار الفائدة فِيْ المستقبل”.

وتتراوح المعدلات بين 2.25 و 2.50 فِيْ المائة، مما يعَنّْي أنها قريبة مما يسمى المستوى “المحايد” الذي لا يحفز أو يبطئ الاقتصاد، والذي يتم تقييمه بين 2 و 3 فِيْ المائة.

يلاحظ جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي فِيْ باركليز، أن جيروم باول “سيسعى (فِيْ خطابه) إلَّى تسليط الضوء على التحول المحتمل فِيْ السياسة النقدية فِيْ المستقبل. أحد الأشياء التي يريدون إيصالها هُو أنهم يظلون يركزون بشدة على السعر مشاكل الاستقرار “.

أهمية “جاكسون هُول”

ويتوقع مازن عيسى، المتخصص فِيْ النقد الأجنبي فِيْ TD Securities، أن يكون “جاكسون هُول مهمًا للغاية لتسليط الضوء” على نظرية الحفاظ على معدلات مرتفعة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وانكَمْش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فعليًا فِيْ الربعين الأولين من العام، متطابقًا مع التعريف الكلاسيكي للركود.

ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن هذا ليس هُو الحال اليوم فِيْ الولايات المتحدة، خاصة بسبب صلابة سوق العمل، التي عادت فِيْ يوليو إلَّى مستوى ما قبل الوباء، حيث بلغ معدل البطالة 3.5٪، وجميع الوظائف التي شهدتها. تم إعادة إنشاء أضرار جسيمة.

قبل عام، خلال هذا “المنتدى”، أشار جيروم باول إلَّى “العوامل المؤقتة” وحذر من مخاطر التشديد المبكر للسياسات المالية. ولكن منذ ذلك الحين، تبين أن التضخم أقوى من المتوقع، متجاوزًا توقعات محافظي البنوك المركزية.

فِيْ منطقة اليورو، وصل ارتفاع الأسعار إلَّى مستوى قياسي جديد بلغ 8.9٪، بينما تشهد بريطانيا أيضًا تضخمًا وصل إلَّى 10.1٪.

لذلك، فِيْ مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشارت كارولا بندر إلَّى أنه “يجب أن يكون هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان هناك ضرر كبير على المصداقية”، بالنظر إلَّى سوء تقدير مسار التضخم، وحول “ما يمكن عمله لإصلاحه. ”