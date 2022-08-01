أخطر مفاجآت قضية حمد الله.. “أموال النصر السرية وكَمْين ضد الاتحاد”

أثار المحامي الرياضي والإعلامي محمد الدويش مفاجأة كبيرة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى للجنة المهنية والشروط للاعبين السعوديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْها اتهم ضباط العميد بتحريض الحمد الله على مغادرة قلعة العالم.

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والإلغاء العالمي، استأجر النجم المغربي الكبير فِيْ نوفمبر 2022، وانتقل بعد ذلك إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ يناير 2022.

* معلومات جادة فِيْ حالة النصر والحمد لله

وكشف الدويش، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن الانتصار “دفع” الكثير من المال ؛ للحصول على التسجيلات الصوتية فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن المعلومات التي تلقاها تشير إلَّى أن مسؤولي النصر طلبوا فحص البصمة الصوتية قبل دفع المبلغ. للتحقق من صحة هذه التسجيلات.

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وأكد الدويش أن اللجان المختصة ستأخذ هذه التسجيلات – إذا كانت صحيحة – لإدانة النقابة، حتى لو جاءت بشكل غير قانوني.

من جهته رد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي على معلومات الدويش. قال “إنه أمر خطير للغاية”.

واعتبر الصرامي أن هذه المعلومات تؤكد أن الحمد الله كان هدفاً لـ “كَمْين”. سحبها إلَّى مكالمة هاتفِيْة ؛ أن يتم تسجيله واعتماده كدليل ضده وضد نادي الاتحاد.