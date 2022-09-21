أخيرا.. الهلال يستعيد نجمه بعد غياب طويل

تلقى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال بشرى سارة بـ “استعادة” أحد نجومه ؛ بعد غياب طويل.

يستعد الهلال لمواجهة الفريق الكروي الأول لنادي التعاون، فِيْ 2 أكتوبر، فِيْ اليوم الخامس من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل الزعيم المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وبفارق هدف واحد عَنّْ الشاب “الرائد”.

* عبد الإله المالكي يعود لتدريب الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلن نادي الهلال، فِيْ بيان رسمي، مشاركة عبد الإله المالكي، متوسط ​​الملعب للفريق الأول لكرة القدم، فِيْ التدريبات الجماعية، مساء الأربعاء.

وأشار الهلال الى مشاركة المالكي فِيْ التدريبات. يأتي ذلك بعد أن أنهى برنامج إعادة التأهِيْل بعد تعافِيْه من إصابته بتمزق فِيْ الرباط الصليبي.

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ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا فِيْ أي مباراة مع الهلال، منذ انضمامه إليهم، فِيْ الميركاتو الشتوي الأخير “يناير 2022″، قادمًا من فريق نادي الاتحاد لكرة القدم الأول.