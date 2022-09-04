أخيرا.. تعرف على أولى مباريات عبد الإله المالكي مع الهلال

اقترب النجم عبد الإله المالكي من المشاركة أخيرًا مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة التي وردت مساء الأحد.

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انضم النجم عبد الإله المالكي البالغ من العمر 27 عامًا إلَّى الهلال من الاتحاد فِيْ يناير 2022 لكنه لم يشارك فِيْ أي مباراة رسمية، بعد إصابته بـ “إصابة فِيْ الرباط الصليبي” أثناء مشاركته مع المنتخب الأخضر السعودي. ضد اليابان فِيْ إطار تصفِيْات مونديال قطر.

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أشارت صحيفة الجزيرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الأحد، إلَّى عودة النجم عبد الإله المالكي أخيرًا للمشاركة فِيْ مباريات الهلال.

وأكد أن 25 سبتمبر هُو مَوعِد عودة النجم عبد الإله المالكي للمشاركة فِيْ مباريات الهلال وتحديدا فِيْ مباراة القادسية الكويتية التي تقام ضمن مهرجان نواف لتقاعد حراس المرمى الخالدي.

من المتوقع أن يعود المالكي، الذي ظهر لأول مرة مع الهلال، بسرعة إلَّى قائمة المنتخب السعودي حيث يستعين بخدماته، المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، قبل مونديال قطر 2022.