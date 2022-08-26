أداء أسبوعي قوي.. الأسْهُمْ الإماراتية تربح 8.3 مليارات درهم فِيْ 5 جلسات

كسبت أسواق الأسْهُمْ الإماراتية أكثر من 8.3 مليار درهم فِيْ ختام تداولات اليوم الجمعة، نهاية أسبوع التداول.

وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بالمكاسب القوية فِيْ الأسْهُمْ القيادية فِيْ قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.675 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.683 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.109 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 574.3 مليار درهم للأسهم المدرجة. فِيْ سوق دبي المالي.

مؤشرات عالية

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي “FADEX 15” مرتفعا بنسبة 0.58٪ عَنّْد مستوى 10097.5 نقطة، فِيْما أغلق مؤشر سوق دبي العام مستقرا تقريبا بعد أن أضاف مكاسب بنحو 0.24 نقطة ليصل إلَّى 3462.89 نقطة.

وجذبت الأسْهُمْ الإماراتية أكثر من 1.67 مليار درهم من السيولة، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي، و 367.6 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وجرى تداول نحو 353.7 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 14.7 ألف صفقة.

الأسْهُمْ الرائدة

وتعزز صعود سوق أبوظبي بارتفاع الأسْهُمْ القيادية مثل “أبوظبي الأولى” بنسبة 1.41٪، حيث استقطبت أكثر من 245.3 مليون درهم من السيولة، إضافة إلَّى “أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 1.32٪، و “أدنوك للتوزيع”. 1.3٪، و “E &” 1.16٪، و “طاقة” 0.81٪، فِيْما تصدرت “العالمية القابضة” النشاط، بسيولة تجاوزت 312.4 مليون درهم، وأغلق عَنّْد المستوى 341 درهم.

وفِيْ سوق دبي، استمر النشاط على سهم “إعمار العقارية” بعد جذب أكثر من 155.9 مليون درهم من السيولة ليغلق عَنّْد 6.1 درهم، ثم “ديوا”، حيث جذب 56.2 مليون درهم، وأغلق مستقرا دون تغيير عَنّْد 2.6 درهم.

وارتفعت أسهم البنوك، بقيادة “الإمارات دبي الوطني”، بعد ارتفاعها بنسبة 1.48٪، وزاد سهم “دبي الإسلامي” بنسبة 0.84٪. وارتفع فِيْ قطاعي العقارات “إعمار للتطوير” و “تيكوم” بنسبة 0.2٪ و 0.41٪ على التوالي.