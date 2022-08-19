أداء أسبوعي مبهر.. أسواق الأسْهُمْ الإماراتية تستقطب سيولة 8.1 مليار درهم

فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الجاري، جذبت أسواق الأسْهُمْ المحلية فِيْ الإمارات سيولة مالية تجاوزت 8.1 مليار درهم.

وتركز معظم السيولة على الأسْهُمْ الرئيسية فِيْ قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة عَنّْد 6.46 مليار درهم فِيْ بورصة أبوظبي و 1.692 مليار درهم فِيْ سوق دبي المالي، بعد تداول 2.1 مليار سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 77.4 ألف صفقة.

حقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافِيْ شراء بلغ 156.7 مليون درهم فِيْ السوقين، منها 32.46 مليون درهم صافِيْ مشتريات فِيْ سوق أبوظبي و 124.2 مليون درهم صافِيْ مشتريات فِيْ سوق دبي، بعد تحقيق إجمالي شراء فِيْ السوقين. 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات 1.49 مليار درهم. .

صعود الأسواق المالية

ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.73٪ خلال الأسبوع ليغلق عَنّْد مستوى 3419.72 نقطة، فِيْما وصل مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس 15” إلَّى مستوى 10100.45 نقطة.

وفِيْ أبوظبي، ارتفع سهم “أبو ظبي التجاري” بنسبة 2.38٪، و “الشارقة الإسلامي” بنسبة 1.08٪، وفِيْ قطاع المواد الأساسية، ارتفع سهم “فِيْرتجلوب” بنسبة 3.68٪، و “بروج” بنسبة 0.33٪.

وحققت أسهم السلع الاستهلاكية مكاسب متفاوتة، حيث ارتفع سهم “دواجن رأس الخيمة” بنسبة 15٪، و “هِيْلي القابضة” بنسبة 14.71٪، بينما ارتفع سهم “أغذية” بنسبة 0.6٪.

تصدرت “العالمية القابضة” النشاط، حيث استقطبت نحو 1.47 مليار درهم من السيولة وأغلق مستقراً عَنّْد 343 درهم، يليه “أبوظبي الأولى” بجذب 1.14 مليار درهم ليغلق عَنّْد 19.7 درهم، ثم “ألفا أبو ظبي” بسيولة 490.4 مليون. دراهم للوصول إلَّى مستوى 24.14 درهم.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع الأسْهُمْ العقارية، حيث ارتفع سهم “إعمار العقارية” بنسبة 5.3٪، و “إعمار للتطوير” بنسبة 3.6٪، و “ديار للتطوير” بنسبة 6.8٪، وفِيْ قطاع الاستثمار. وارتفع سهم “سوق دبي المالي” بنسبة 2.27٪، و “شعاع كابيتال” بنسبة 1.87٪، و “العربية للطيران” بنسبة 3.2٪، و “أرامكس” بنسبة 0.26٪.

وتصدرت “إعمار العقارية” النشاط حيث استقطبت 654.8 مليون درهم تلاها “دبي الإسلامي” بسيولة 154.2 مليون درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” باستقطاب نحو 99.6 مليون درهم.