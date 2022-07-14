أداء استثنائي للأسهم الإماراتية.. بدعم من البنوك والعقار والاتصالات

وصعدت أسواق الأسْهُمْ المحلية بنحو 14.8 مليار درهم فِيْ ختام تداولات الخميس، مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة منذ بداية يوليو 2022.

قفزة قياسية فِيْ سوق أبوظبي

وبحسب رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، قفزت القيمة السوقية للأسواق المحلية من 2.45 تريليون درهم أمس إلَّى 2.464 تريليون درهم فِيْ نهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 1.93 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و 530.96 مليار درهم. لسوق دبي المالي.

جاءت مكاسب الأسْهُمْ بعد ارتفاع مؤشر FTSE فِيْ سوق أبوظبي العام بنسبة 0.94٪ ليغلق عَنّْد 9176.53 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والعقارات والاتصالات.

فِيْما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.31٪، حيث وصل إلَّى مستوى 3،153.87 نقطة، وذلك بسبب ارتفاع أسهم العقارات والبنوك والاستثمار.

السيولة المتدفقة

وجذبت الأسْهُمْ سيولة بنحو 1.34 مليار درهم، موزعة على 1.139 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي، و 203.7 مليون درهم فِيْ سوق دبي المالي، بعد تداولها على أكثر من 230 مليون سهم، من خلال تنفِيْذ 12.7 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي، حيث ارتفع سهم “أبوظبي الأولى” بنسبة 1.96٪، و “أبو ظبي التجاري” بنسبة 1.71٪، و “أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 1.67٪، و “الدار العقارية” بنسبة 1.35٪. “الإمارات للاتصالات – E &” بنسبة 1.03٪، فِيْما تصدر سهم “إنترناشونال القابضة” قائمة الأنشطة، بسيولة تجاوزت 313.7 مليون درهم.

كَمْا تعزز سوق دبي بنمو أسهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 3.34٪، و “سوق دبي المالي” 8٪، و “دبي الإسلامي” 0.9٪، وصعود أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 2.37٪، متصدرًا قائمة الشركات. واستقطاب سيولة بنحو 51.58 مليون درهم.

الانتعاش الاقتصادي المستمر

من جهتها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية حافظت على نموها القوي خلال النصف الأول من عام 2022، بالتزامن مع تخفِيْف القيود المتعلقة بوباء كورونا، وارتفاع أسعار النفط الخام. فوق المستوى المتوسط.

وأشارت المنظمة فِيْ تقريرها الشهري الصادر يوم الثلاثاء 12 يوليو / تموز 2022، إلَّى زيادة الثقة فِيْ النظرة الاقتصادية الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، خاصة مع مزيد من التعافِيْ المتوقع للطلب على المستويين العالمي والمحلي فِيْ قطاع السياحة.

وأشارت المنظمة إلَّى استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية فِيْ دولة الإمارات للشهر التاسع عشر على التوالي، حيث اتسمت بالمرونة والنمو، مدعومة بارتفاع مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والأجنبي.