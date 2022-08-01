أداء باهت لأسواق العالم.. تراجع النفط والدولار وتماسك الذهب والأسْهُمْ

تباينت أداء الأسْهُمْ والعملات والمعادن والنفط العالمية فِيْ التعاملات فِيْ بداية الأسبوع، اليوم الاثنين.

فِيْ وقت اقترب فِيْه الذهب من أعلى مستوياته فِيْ ثلاثة أسابيع، تراجع الدولار الأمريكي، وانخفض الروبل الروسي أمام الدولار، وسط تراجع النفط واستقرار الأسْهُمْ الأوروبية.

ذهب

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، مدعومًا بضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب تغيرًا طفِيْفًا فِيْ المعاملات الفورية، واستقر عَنّْد 1765.77 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 6 يوليو عَنّْد 1767.79 دولارًا يوم الجمعة.

استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عَنّْد 1،782.50 دولار.

دولار

انخفض الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. مع ذلك، أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلَّى الحد من مكاسب السبائك غير ذات العوائد.

قال هان تان، كبير محللي السوق فِيْ Exinity “إن ضعف الدولار سيجعل من السهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب، على الرغم من أن ارتفاع اليوم فِيْ العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية يعيق قدرة السبائك على تمديد مكاسب الأسبوع الماضي”.

ارتفع الذهب بنسبة 2.2 فِيْ المائة الأسبوع الماضي، وهُو أفضل أداء له منذ مارس الماضي، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول نبرة أقل تشددًا نسبيًا بعد رفع متوقع لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما فِيْ ذلك الانكَمْاش غير المتوقع فِيْ الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع فِيْ منطقة اليورو.

ستتم مراقبة تقرير الوظائف الأمريكي الشهري يوم الجمعة عَنّْ كثب لمعرفة تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

معادن ثمينة أخرى

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فلم تشهد الفضة تغيرًا طفِيْفًا فِيْ المعاملات الفورية واستقرت عَنّْد 20.26 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9٪ إلَّى 904.83 دولارًا.

وقفز البلاديوم 1.6 بالمئة إلَّى 2162.89 دولار.

الروبل الروسي والدولار

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أكثر من ثلاثة أسابيع فِيْ أسواق موسكو يوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط، وبعد أن فقدت العملة الروسية دعم فترة تحصيل ضرائب مواتية فِيْ نهاية الشهر الماضي.

فِيْ الساعة 0729 بتوقيت جرينتش، انخفض الروبل بنسبة 1.1 فِيْ المائة مقابل الدولار، ليصل إلَّى 62.30 روبل للدولار، وكان قد لامس فِيْ وقت سابق 62.4875. فقدت العملة الروسية 1.9 فِيْ المائة من قيمتها مقابل اليورو إلَّى 63.66.

أوقف ارتفاع أسعار النفط والفائض القوي فِيْ الحساب الجاري بعض الخسائر الأسبوع الماضي، لكن الروبل خسر حتى الآن حوالي 7٪ من قيمته مقابل الدولار.

قال ديمتري بوليفوي، مدير الاستثمار فِيْ LukoInvest “ظل الروبل يضعف بشكل مطرد بسبب نهاية فترة تحصيل الضرائب وجني الأرباح”.

انتهت قبل أيام فترة دفع الضرائب التي عادة ما تقوم فِيْها شركات التصدير بتحويل عائداتها من العملات الأجنبية لدفع المستحقات المحلية.

وقال بوليفوي إنه من المحتمل جدًا أن يضعف الروبل قريبًا مؤقتًا إلَّى ما بين 63 و 65 مقابل الدولار.

الأسْهُمْ الأوروبية

استقرت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الاثنين قبل سلسلة من بيانات نشاط التصنيع، حيث أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما محا قفزة فِيْ أسهم البنوك بعد نتائج HSBC القوية.

استقر مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا فِيْ الساعة 709 بتوقيت جرينتش، متتبعًا تأثير الأسواق الأوسع، مع تراجع مؤشر الصين الرسمي لنشاط المصانع فِيْ يوليو، كَمْا خسر مؤشر قطاع الخدمات Caixin التوقعات.

إضافة إلَّى المخاوف، أظهرت البيانات أن تجار التجزئة الألمان أنهُوا النصف الأول من عام 2022 بأكبر انخفاض فِيْ المبيعات على أساس سنوي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تحت ضغط التضخم والصراع فِيْ أوكرانيا والوباء.

يترقب المستثمرون صدور بيانات إنتاج المصانع من منطقة اليورو فِيْ الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، مما قد يلقي الضوء على وتيرة النمو الاقتصادي.

ارتفعت أسهم بنك HSBC فِيْ لندن بنسبة 5.7٪ بعد أن سعى لجذب المستثمرين من خلال استهداف زيادة الربحية والتوقعات الإيجابية حول توزيعات الأرباح. وارتفع مؤشر البنوك 1.4 بالمئة.

أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط فِيْ وقت مبكر من يوم الاثنين حيث انتظر المستثمرون اجتماع المسؤولين من أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين هذا الأسبوع بشأن تعديلات الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.6 بالمئة إلَّى 103.34 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلَّى 97.87 دولارًا للبرميل، منخفضًا 75 سنتًا أو 0.7٪، بعد أن سجل أدنى مستوى للجلسة عَنّْد 97.55 دولارًا فِيْ بداية التعاملات فِيْ آسيا.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الجمعة مع تحسن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة. ومع ذلك، أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط فِيْ يوليو / تموز بخسارة شهرية ثانية على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلَّى زيادة المخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلَّى تآكل الطلب على الوقود.

خفض محللون فِيْ استطلاع أجرته رويترز للمرة الأولى منذ أبريل نيسان توقعاتهم لمتوسط ​​أسعار برنت فِيْ 2022 إلَّى 105.75 دولار للبرميل إلَّى 101.28 دولار لخام غرب تكساس الوسيط.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا فِيْ مجموعة تعرف باسم أوبك + يوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن إنتاج سبتمبر أيلول.

قال اثنان من مصادر أوبك + الثمانية فِيْ مسح لرويترز إن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها فِيْ اجتماع 3 أغسطس، بينما قالت المصادر المتبقية إن الإنتاج من المرجح أن يظل ثابتًا.

ويأتي الاجتماع بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية الشهر الماضي.

ستشهد بداية شهر أغسطس تخلي أوبك + تمامًا عَنّْ تخفِيْضات الإنتاج القياسية منذ تفشي وباء Covid-19 فِيْ عام 2022.

أفادت صحيفة الرأي الكويتية أن الأمين العام الجديد للمجموعة، هِيْثم الغيص، كرر، الأحد، أن عضوية روسيا فِيْ أوبك + ذات أهمية حيوية لنجاح اتفاق إنتاج سبتمبر.