أداء قوي لأسواق المال الإماراتية.. 72 مليار درهم أرباحا فِيْ أسبوع

اكتسبت أسواق الأسْهُمْ المحلية الإماراتية أكثر من 72 مليار درهم فِيْ نهاية تعاملات الأسبوع الثاني من أغسطس 2022.

يأتي ذلك مع استمرار الأسواق فِيْ التفاعل الإيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عَنّْ أرباح قوية فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلَّى 2.703 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.136 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ بورصة أبوظبي و 566.8 مليار درهم للأسهم. مدرجة فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية سيولة تجاوزت 9.13 مليار درهم خلال الأسبوع، موزعة بواقع 7.58 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 1.55 مليار درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول نحو 2.083 مليار سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 81.6 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 392.3 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ السوقين خلال الأسبوع، بما فِيْ ذلك 264.36 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ سوق أبوظبي و 127.9 مليون درهم صافِيْ شراء فِيْ سوق دبي، بعد تحقيق إجمالي مشتريات فِيْ السوق. سوقين بقيمة 1.748 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.35 مليار درهم.

سوق أبو ظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي “فاديكس 15” خلال الأسبوع بنسبة 3.6٪ أو ما يعادل 357.6 نقطة، ليغلق عَنّْد 10286.76 نقطة، بعدما وصل خلال جلسة أمس إلَّى مستوى 10356.38 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى فِيْ تاريخه.

عزز صعود سوق أبوظبي مكاسب قوية لمؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.34٪، ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 6.32٪، والمؤشر المالي بنسبة 4.98٪، ومؤشر العقارات بنسبة 1.82٪، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.59. ٪.

وارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 12.96٪ بعدما أعلنت الشركة مطلع الأسبوع عَنّْ تحقيقها أرباحا صافِيْة بلغت 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. على حصة 50٪ فِيْ شركة Calyon Energy فِيْ تركيا مقابل 1.8 مليار درهم.

وارتفع سهم البنك مع صعود “أبوظبي الأولى” بنسبة 4.7٪، ثم “بنك أبو ظبي التجاري” بنسبة 4.29٪، ثم “أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 3.03٪، و “الشارقة الإسلامي” بنسبة 2.2٪. كَمْا ارتفعت أسهم قطاع المواد الأساسية، بعد ارتفاع سهم “Vertiglobe” بنسبة 4.02٪ و “بروج” بنسبة 2.71٪. وارتفعت الأسْهُمْ العقارية بقيادة “الدار” بعد ارتفاعها بنسبة 1.04٪.

سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 2.35٪، بما يعادل 77.9 نقطة، ليغلق عَنّْد 3395.01 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 8 يونيو الماضي، أكثر من شهرين، مدعوماً بنمو مؤشر قطاع البنوك. بنسبة 2.22٪ والاستثمار بنسبة 5.3٪ والعقارات بنسبة 3.4٪.

وارتفعت أسهم البنوك فِيْ سوق دبي، حيث ارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.58٪، و “دبي الإسلامي” بنسبة 2.59٪، وفِيْ قطاع الاستثمار، ارتفع سهم “دبي للاستثمار” بنسبة 6.89٪، و “سوق دبي المالي” بنسبة 3.53٪. . ونشط التداول فِيْ أسهم العقارات بعد أن ارتفع سهم “إعمار العقارية” بنسبة 3.7٪، و “إعمار للتطوير” بنسبة 1.82٪، فِيْما استقر سهم “تيكوم” دون تغيير.

وارتفعت حصة هِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” بنسبة 1.6 فِيْ المائة، حيث أعلنت الهِيْئة أنها حققت إيرادات بلغت 12.08 مليار درهم، وصافِيْ أرباح بنحو 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.