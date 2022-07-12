أداء قوي للإنتاج الصناعي فِيْ السعودية.. نما 24% فِيْ مايو

أظهرت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ المملكة فِيْ مايو 2022 ارتفع بنسبة 24٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة للزيادة فِيْ مؤشر الإنتاج الصناعي فِيْ المملكة فِيْ مايو 2022. استغلال المحاجر والصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

أظهرت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاعا فِيْ مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو بنسبة 23.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فِيْما ارتفع مؤشر نشاط التصنيع بنسبة 28.8٪، وزاد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3٪.

على أساس شهري ووفقًا لنتائج النشرة، ارتفع المؤشر العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو مقارنة بشهر أبريل بنسبة 1.2٪، نتيجة ارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي أظهر ارتفاعًا. 0.9٪ ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2٪، وكذلك نشاط إمدادات الكهرباء والغاز. بنسبة 24.9٪.

مؤشر الإنتاج الصناعي هُو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور فِيْ حجم كَمْيات الإنتاج الصناعي بناءً على بيانات مسح الإنتاج الذي يتم إجراؤه شهريًا ويستهدف المنشآت الصناعية العاملة فِيْ الأنشطة المستهدفة وهِيْ التعدين ونشاط المحاجر ونشاط التصنيع ونشاط التوريد. الكهرباء والغاز.