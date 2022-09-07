أداء قوي للمصارف الإسلامية فِيْ الإمارات.. رقم قياسي لأصولها

تجاوزت أصول البنوك الإسلامية العاملة فِيْ الإمارات 600 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن أصول المصارف الإسلامية بلغت 608.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 3.13٪ أي ما يعادل 18.5 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة. إلَّى نحو 590.3 مليار درهم نهاية ديسمبر 2022..

وأشارت الإحصائيات إلَّى أن أصول البنوك الإسلامية زادت على أساس شهري بنسبة 1.74٪ بما يعادل 10.4 مليار درهم مقارنة بـ 598.4 مليار درهم فِيْ مايو الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.21٪ بما يعادل 7.3 مليار درهم، مقارنة بـ 598.4 مليار درهم. 601.5 مليار درهم فِيْ يونيو 2022.

ارتفع الائتمان المصرفِيْ للبنوك الإسلامية إلَّى 395.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 2.1٪ بما يعادل 8.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 387.3 مليار درهم فِيْ يونيو 2022، بينما ارتفع على أساس شهري. بنسبة 0.4٪ أي ما يعادل 1.5 مليار درهم. وارتفعت الدرهم مقارنة بشهر مايو الماضي، وارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2٪، أي 12.4 مليار درهم، مقابل 383 مليار درهم نهاية ديسمبر من العام الماضي.

ارتفعت الودائع فِيْ البنوك الإسلامية على أساس شهري بنسبة 3٪ بما يعادل 12.6 مليار درهم لتصل إلَّى 430.7 مليار درهم نهاية يونيو الماضي مقابل 418.1 مليار درهم فِيْ مايو الماضي بينما زادت على أساس سنوي بمقدار 0.61. ٪ مقابل 428.1 مليار درهم فِيْ يونيو 2022.

وأشارت الإحصائيات إلَّى أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية بلغ 95.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، موزعة على 63.2 مليار درهم فِيْ السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و 19.3 مليار درهم فِيْ الأوراق المالية التي تمثل ديونًا للغير (سندات دين) و 2.6 مليار درهم. دراهم. درهم فِيْ الأسْهُمْ و 10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى مستوى البنوك التقليدية العاملة فِيْ الدولة، بلغ إجمالي أصولها 2.84 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 8.9٪، مقارنة بنحو 2.607 تريليون درهم نهاية يونيو 2022، و زيادة بنحو 4٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 2.73 تريليون درهم نهاية ديسمبر الماضي. وبحسب الإحصائيات، فإن البنوك التقليدية تستحوذ على حوالي 82.3٪ من أصول الجهاز المصرفِيْ فِيْ الدولة، مقارنة بحصة البنوك الإسلامية البالغة 17.7٪.

بلغ إجمالي الائتمان المصرفِيْ للمصارف التقليدية 1.47 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة سنوية بنسبة 6.4٪، فِيْما زادت الودائع المصرفِيْة فِيْ البنوك التقليدية إلَّى 1.661 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو سنوي. بمعدل 12.2٪.

ارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلَّى 391 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، موزعة بواقع 256.2 مليار درهم فِيْ الأوراق المالية التي تمثل ديونًا للغير (سندات دين)، و 86 مليار درهم فِيْ سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و 14.4 مليار درهم أسهم. و 34.4 مليار درهم استثمارات أخرى.

أعلن مصرف الإمارات المركزي عَنّْ زيادة إجمالي الأصول المصرفِيْة، شاملة، إلَّى 3.336 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، بلغت الزيادة على أساس شهري 1.7٪، مقارنة بنحو 3.282 تريليون درهم نهاية فبراير 2022.

يعد تعافِيْ الإمارات المبكر من تداعيات جائحة كورونا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلَّى تسارع الاقتصاد غير النفطي فِيْ الدولة.

نما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي فِيْ الإمارات فِيْ أغسطس الماضي، مسجلاً أعلى قراءة مسجلة منذ يونيو 2022.

قال تقرير صادر عَنّْ ستاندرد آند بورز جلوبال، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات فِيْ الإمارات خلال أغسطس الماضي ارتفعت إلَّى 56.7 نقطة مقابل 55.4 نقطة فِيْ يوليو 2022.