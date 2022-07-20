أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي للإمارات فِيْ الربع الأول من 2022

كشف مصرف الإمارات المركزي عَنّْ أداء قوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف البنك المركزي فِيْ تقرير الة ربع السنوية للربع الأول من العام الجاري، أن التقديرات تشير إلَّى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي.

وعزا البنك المركزي الأداء القوي إلَّى زيادة إنتاج النفط بالإضافة إلَّى التحسن الملحوظ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، متوقعا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4٪ و 4.2٪ فِيْ عامي 2022 و 2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلَّى أن الناتج المحلي الإجمالي الهِيْدروكربوني للإمارات ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، تماشيا مع اتفاقيات “أوبك +”.

توقع البنك المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8٪ و 5٪ فِيْ عامي 2022 و 2023 على التوالي، بينما توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3٪ و 3.9٪ فِيْ عامي 2022 و 2023 على التوالي.

وذكر أن التقديرات تشير إلَّى أن القطاع غير النفطي نما بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفِيْدًا من إزالة العديد من القيود المتعلقة بـ “كوفِيْد -19″، وانتعاش نشاط السفر العالمي، حيث استمرت الدولة فِيْ لعب دور رائد عالميًا فِيْ احتواء انتشار الفِيْروس.

وأشار إلَّى ارتفاع إيرادات الحكومة الاتحادية التي تمثل نحو 14.4٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة انتعاش كل من الإنتاج النفطي والنشاط الاقتصادي غير النفطي، مشيرا إلَّى ذلك بسبب الارتفاع. فِيْ أسعار النفط والغاز والزيادة المتوقعة فِيْ الإنتاج، من المقرر أن تحقق عائدات 2022 أعلى.

وذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي أقر موازنة عامة اتحادية بقيمة 58.9 مليار درهم لعام 2022، مع التركيز على تحقيق رؤية القيادة وتوجيهاتها بشأن توفِيْر أعلى مستوى ممكن من الرفاهِيْة للمواطنين والمقيمين فِيْ دولة الإمارات، حيث كانت الحصة الأكبر من الميزانية. 41.2٪ لقطاع التنمية والمزايا الاجتماعية. مع التركيز على الارتقاء بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية فِيْ الدولة إلَّى أعلى المستويات.

وشدد البنك المركزي على أن الإمارات تستفِيْد من وجود قطاع خاص نابض بالحياة يدعمه إصلاحات شاملة وسوق عمل يستقطب أفضل المواهب، فِيْما يتسم القطاع المصرفِيْ بالاستقرار ويساعد الاستثمار الخاص.

وأوضح أن مسح أوضاع الأعمال يشير إلَّى أن توقعات الأعمال خلال الربع الأول من العام الجاري كانت متفائلة بشأن جميع المتغيرات، وسط ارتفاع طلب السوق على السلع والخدمات، ونهج العمليات التجارية إلَّى مستويات ما قبل كوفِيْد 19، والزيادة. فِيْ المشاريع وعدد العملاء.

وأشار البنك المركزي إلَّى انتعاش الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بزيادة العمالة والأجور، موضحاً أنه بناءً على بيانات نظام حماية الأجور، ارتفع عدد الموظفِيْن والأجور بنسبة 8.1٪. 4.9٪ على أساس سنوي على التوالي بنهاية مارس الماضي ليصل إلَّى أعلى مستوى له منذ بداية سلسلة البيانات عام 2012.

وبحسب البنك المركزي، لا يزال قطاع تجارة الجملة والتجزئة يظهر بوادر انتعاش قوية، متجاوزًا مستويات 2022، حيث سجل نموًا بنسبة 4.5٪ فِيْ إجمالي الإنفاق الاستهلاكي العام الماضي، فِيْما تبدو آفاقه المستقبلية لعام 2022 إيجابية.

وأشار إلَّى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول فِيْ كل من المشغلين “دو” و “اتصالات” استمر فِيْ الارتفاع بقوة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تحسن الأنشطة التجارية ومعرض إكسبو 2022، وازدياد عدد الزوار والسائحين إلَّى الإمارات، مما يعكس النمو الاقتصادي القوي والمستوى العالي للاستهلاك. محليًا خلال الربع الأول.

وأضاف أن الأنشطة العقارية هِيْ رابع أهم قطاع غير نفطي، مشيرا إلَّى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، شهد سوق العقارات فِيْ الدولة ارتفاعا ملحوظا فِيْ مستويات النشاط والأداء.

وأكد المركزي أن صناعة السياحة والضيافة فِيْ الإمارات تعافت بقوة من أزمة فِيْروس كورونا، ويعزى هذا التعافِيْ إلَّى ارتفاع إجراءات السلامة وحملة التطعيم المكثفة والمبادرات المخطط لها جيدًا لإعادة القطاع بأمان إلَّى ما قبل- مستويات الأزمة.

وذكر أن التعافِيْ فِيْ كل من مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي يعد مؤشرا على انتعاش السياحة والنشاط الاقتصادي فِيْ الإمارات، وأن مطار دبي الدولي لا يزال أكثر المطارات ازدحاما فِيْ العالم من حيث عدد الركاب الدوليين. .