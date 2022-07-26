“أدنوك” ترفع أسطولها البحري لـ300 قطعة بالاستحواذ على “زاخر مارين”

رفعت أدنوك للإمداد والخدمات أسطولها البحري إلَّى 300 قطعة بحرية بعد الاستحواذ على شركة زاخر البحرية الدولية.

أعلنت أدنوك للإمداد والخدمات، الذراع المتكاملة للشحن البحري والخدمات اللوجستية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة زاخر مارين الدولية المالكة والمشغلة لسفن الدعم البحري التي تمتلك أكبر أسطول فِيْ العالم. من منصات الدعم البحري ذاتية الرفع. والحركة.

لم يتم الكشف عَنّْ التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، والتي تخضع للحصول على الموافقات من الجهات الرقابية ذات الصلة.

عَنّْد إتمام الصفقة، ستضيف أدنوك للإمداد والخدمات 24 منصة دعم بحرية و 38 سفِيْنة دعم بحرية، مما يرفع حجم أسطول الشركة إلَّى أكثر من 300 وحدة بحرية.

وستسهم الصفقة فِيْ توسيع خدمات أدنوك للإمداد والخدمات لتشمل جميع الأصول الحيوية اللازمة لدعم العمليات البحرية، بما فِيْ ذلك الدعم البحري لمشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة زاخر البحرية الدولية فِيْ الصين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كَمْا يتيح الاستحواذ على شركة زاخر مارين الدولية الاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها استراتيجية النمو الطموحة لأدنوك، مما يمكّنها من تطوير وتوسيع عملياتها وتعزيز وجودها فِيْ المنطقة وخلق فرص جديدة للتوسع من خلال تكاملها مع أدنوك اللوجستية. والخدمات كشريك رائد فِيْ مجال النقل والخدمات البحرية واللوجستية.

ستواصل شركة زاخر البحرية الدولية العمل ككيان منفصل تحت مظلة أدنوك للإمداد والخدمات وتحت إشراف حسن العلي، كرئيس تنفِيْذي للشركة.

يعكس الاستحواذ على شركة زاخر البحرية الدولية جهُود أدنوك المستمرة لتنفِيْذ برنامجها الاستراتيجي لخلق القيمة وتحقيق النمو المستدام، فضلاً عَنّْ التزامها بالاستثمار فِيْ الشراكات المحلية ودورها المحوري فِيْ خلق وتعزيز القيمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة.

شركة زاخر البحرية

تأسست شركة زاخر مارين عام 1984 ويعمل بها حوالي 1400 موظف فِيْ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والصين، والتي فازت الشركة بأول تعهِيْد بحري لمشاريع الطاقة المتجددة العام الماضي.

قال المدير المالي للشركة، أحمد عمر، فِيْ مقابلة، إن منصات الدعم البرية وسفن الدعم للشركة تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار.

بدأت المحادثات بين شركة زاخر مارين وأدنوك فِيْ عام 2022. وكانت الشركة تدرس طرح أسهمها فِيْ السوق، لكن تم استبعاد مثل هذه الخطوة هذا العام بعد اضطراب سوق الأسْهُمْ العالمية، وفقًا لما ذكره المدير المالي للشركة.

وقال “لقد كانت عملية طويلة”. “أدنوك لديها خطط عمل طموحة. أردنا التأكد من أننا متماشون.”

قالت شركة زاخر مارين إنها قد تسجل قفزة فِيْ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 300 مليون دولار هذا العام، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز منذ الحرب الروسية الأوكرانية، وفقًا لبلومبرج.