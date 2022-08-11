“أدنوك” تُرسي عقد استئجار منصات ذاتية الحركة بقيمة 4.3 مليار درهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عَنّْ ترسية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي (1.17 مليار دولار أمريكي) لاستئجار 13 منصة ذاتية الدفع لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية.

وتهدف الشركة إلَّى دعم الجهُود لتحقيق هدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلَّى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.

منحت أدنوك البحرية العقد إلَّى أدنوك للإمداد والخدمات، مما يؤكد القدرات ذات المستوى العالمي لشركات مجموعة أدنوك.

سيتم إعادة توجيه أكثر من 80٪ من القيمة الإجمالية للعقد إلَّى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة المحلية على مدى فترة العقد البالغة 5 سنوات، مما سيسهم فِيْ دفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي فِيْ الدولة.

تعد المنصات المستقلة والمتنقلة أصلًا متعدد الاستخدامات يمكّن أدنوك للإمداد والخدمات من إجراء عمليات خالية من الحفر لإعداد وتجهِيْز وصيانة الآبار بأقل التكاليف ومن موقع واحد، مما يساهم فِيْ رفع الكفاءة التشغيلية للبحرية للشركة. عمليات.

تم تجهِيْز المنصات بأحدث المعدات لتمكينها من تقديم مجموعة واسعة من خدمات الدعم لحقول أدنوك البحرية، بما فِيْ ذلك تنفِيْذ العمليات وخدمات الصيانة ومتطلبات إقامة الموظفِيْن الميدانيين.

وقال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك البحرية “يدعم هذا العقد، الذي مُنِح لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، الجهُود المبذولة لتنفِيْذ خطط أدنوك البحرية لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، ويدعم بشكل مباشر هدف أدنوك الاستراتيجي. والهدف من ذلك هُو تحقيق أهداف أدنوك البحرية. رفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلَّى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

وتابع “تتمتع أدنوك للخدمات اللوجستية بسجل حافل وخبرة طويلة فِيْ قطاع النفط والغاز، وهذا التعاون يتيح لنا الاستفادة من خدمات المنصات ذاتية الدفع لتعزيز مرونة عملياتنا التشغيلية، وكذلك خفض التكاليف، الأمر الذي يساهم فِيْ ترسيخ مكانة أدنوك الريادية بين منتجي النفط، بأقل تكلفة وأكثر كثافة للكربون.

وأضاف سيتم إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمة هذا العقد للاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة المحلية، مما يساهم فِيْ خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي فِيْ الدولة. تماشيا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة “.

من جانبه، قال الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات “يسعدنا أن نستمر فِيْ علاقة التعاون التي امتدت لعقود بين أدنوك البحرية وأدنوك للإمداد والخدمات”.

وأضاف “إن أدنوك للإمداد والخدمات ملتزمة بالسعي المستمر للاستفادة من جميع فرص النمو لتحقيق وزيادة القيمة لمجموعة أدنوك، حيث يمثل الإعلان عَنّْ هذا العقد إنجازًا آخر فِيْ جهُود الشركة وسعيها المستمر لتعزيز و زيادة القيمة “.

وتابع “تمثل المنصات المستأجرة فرصة مهمة لتعزيز نمو وتنويع أعمال وخدمات أدنوك للإمداد والخدمات، وستساهم بشكل كبير فِيْ تمكين نمو وتوسع أعمال أدنوك البحرية”.

وبموجب العقد، سيتم تأجير المنصات البحرية ذاتية الدفع والمعدات المصاحبة لها والكوادر البشرية العاملة عليها.

سيتم استخدام المنصات فِيْ تحضير وإعداد الآبار، وعمليات ما قبل الحفر وبعده، بالإضافة إلَّى عمليات الصيانة والسلامة فِيْ الأصول البحرية.

ويؤكد توحيد نطاق تنفِيْذ هذه الأعمال من خلال عقد خدمة واحد بدلاً من تنفِيْذ خدمات إعداد وتجهِيْز الآبار من خلال عدة عقود منفصلة، نهج أدنوك الذكي فِيْ المشتريات، مما يساهم فِيْ تعزيز المرونة التشغيلية لشركة أدنوك البحرية، فضلاً عَنّْ تقليلها. التكاليف وتوحيد مسؤولية الشركة. أدنوك للإمداد والخدمات.

يأتي هذا العقد كجزء من جهُود أدنوك البحرية المستمرة فِيْ الاستثمار والتطوير المسؤول لتسريع النمو وزيادة القيمة للدولة، وأدنوك وشركائها الاستراتيجيين.