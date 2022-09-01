“أدنوك” تُصدّر أول شحنة أمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلَّى ألمانيا

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، عَنّْ تصدير الشحنة الأولى من الأمونيا منخفضة الكربون التي تنتجها دولة الإمارات إلَّى ألمانيا.

هذه هِيْ أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلَّى ألمانيا، لشركة Orbis، المورد العالمي الرائد للمعادن غير الحديدية وواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير النحاس فِيْ العالم، ومقرها هامبورغ، ألمانيا.

عَنّْد وصول الشحنة التجريبية إلَّى ألمانيا، سيتم التعامل مع الشحنة بواسطة Hamburger Haven & Logistics، إحدى شركات الخدمات اللوجستية الرائدة فِيْ أوروبا.

تم إنتاج الشحنة التجريبية من قبل Fertiglobe، وهُو مشروع مشترك بين أدنوك و OCI، فِيْ مصنعها Fertil فِيْ مجمع الرويس الصناعي فِيْ أبو ظبي.

هذه الشحنة هِيْ الأولى من عدة شحنات تجريبية تعتزم أدنوك تصديرها إلَّى عملائها فِيْ ألمانيا فِيْ سعيها لتوسيع شراكتها الاستراتيجية فِيْ مجال الطاقة لتشمل جميع مكونات وجوانب سلسلة قيمة الهِيْدروجين. وتأتي هذه الخطوة فِيْ أعقاب بيع أدنوك عدة شحنات مماثلة من الأمونيا منخفضة الكربون لعملائها الآسيويين.

تخطط Orbis لاستخدام الأمونيا منخفضة الكربون كَمْواد وسيطة فِيْ مصنعها لقضبان الأسلاك، واختبار تطبيقها كَمْصدر إضافِيْ للطاقة منخفض الكربون من أجل التطوير الصناعي.

يمتلك الهِيْدروجين الذي تنقله الأمونيا القدرة على أن يكون مصدر طاقة منخفض الكربون لعمليات إنتاج المعادن المتعددة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تمثل هذه الشحنة الجديدة خطوة جديدة فِيْ خطط أدنوك لزيادة طاقتها الإنتاجية من الأمونيا منخفضة الكربون فِيْ أبوظبي، حيث تعمل “أدنوك” على تطوير منشأة عالمية المستوى لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تصل إلَّى مليون متري. طن سنويا ضمن نظام “تعزيز” الصناعي الجديد المتكامل. وهُو مركز للخدمات الصناعية واللوجستية التي تدعم وتمكّن من نمو مجمع الرويس الصناعي.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء جسور التعاون مع الدول الصديقة فِيْ كافة المجالات التي تحقق المصالح المشتركة. دولة الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات ثنائية، مع جمهُورية ألمانيا الاتحادية، يعتبر قطاع الطاقة مثالاً على إمكانية تطوير هذه الروابط إلَّى تعاون استراتيجي فِيْ مجال الطاقة بين البلدين الصديقين، ويساهم تصدير هذه الشحنة من الأمونيا منخفضة الكربون فِيْ تعزيز علاقات الصداقة القوية والشراكات المتنامية بين البلدين فِيْ مجال الطاقة النظيفة، ويؤكد الدور المتنامي لأدنوك كَمْورد موثوق للطاقة منخفضة الانبعاثات يتماشى مع خطط دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من فرص النمو فِيْ القطاع الصناعي الذي يقدمه تحول قطاع الطاقة “.

وأضاف “لدينا شراكات متنامية فِيْ مجال الطاقة النظيفة مع العديد من العملاء فِيْ ألمانيا، مما يؤكد التزام أدنوك بتنفِيْذ خططها الطموحة لزيادة طاقتها الإنتاجية من الهِيْدروجين النظيف ووقودها، وهُو عامل مهم فِيْ تقليل الانبعاثات فِيْ القطاعات الصناعية التي يصعب تحقيقها. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فِيْ مشاريع الهِيْدروجين النظيف نظرًا لدورها فِيْ تسريع خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون فِيْ مصادر الطاقة التي نعتمد عليها فِيْ حياتنا اليومية “.

قال رولاند هارينغز، الرئيس التنفِيْذي لشركة Eurobis “بصفتها الشركة التي تمتلك أكبر شبكة من أكثر المصاهر كفاءة واستدامة فِيْ العالم، توفر Eurobis المعادن الضرورية للقطاعات الرئيسية الرئيسية مثل الطاقات المتجددة، والنقل الكهربائي، والرقمنة، وبالتالي إزالة الكربون. لضمان استقرار واستمرارية عملياتنا فِيْ مواقع الشركة المختلفة، نقوم بتوسيع محفظتنا من مصادر الطاقة الموثوقة والاستثمار فِيْ طرق لتقليل انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج لدينا فِيْ نفس الوقت. من أدنوك يمثل إنجازًا كبيرًا ومرحلة مهمة فِيْ تحقيق رؤيتنا طويلة المدى لحلول الهِيْدروجين التي تساعد فِيْ تحقيق أهدافنا المتمثلة فِيْ الحد من انبعاثات الكربون “.

قالت أنجيلا تيتزراث، الرئيس التنفِيْذي لشركة Hamburger Haven & Logistics “بفضل خبرتها فِيْ مناولة الموانئ والخدمات اللوجستية لحاويات البضائع الخطرة، وشبكتها الواسعة من المحطات البحرية والاتصالات الداخلية والمحاور متعددة الوسائط المنتشرة فِيْ جميع أنحاء أوروبا، يسر شركة Hamburger Haven & Logistics أن تسهِيْل استيراد الهِيْدروجين ومشتقاته إلَّى ألمانيا وأوروبا فِيْ إطار الشراكة الإستراتيجية فِيْ مجال الطاقة.

قال مايكل ويستجامان، عضو مجلس الشيوخ عَنّْ الاقتصاد والابتكار “يسعدنا أن يمهد شركاؤنا فِيْ مجال الأعمال والخدمات الموانئ الدولية والوطنية الطريق لهذه التجارب الواقعية فِيْ صناعة إزالة الكربون. نحن بحاجة إلَّى هذه النتائج الواقعية والالتزام بدعم توسع اقتصاد الهِيْدروجين الأخضر. هامبورغ هِيْ موقع خلال زيارة الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ فِيْ الحكومة الألمانية الاتحادية إلَّى الإمارات فِيْ مارس الماضي، اتفاقيات مع عدد من الشركات الألمانية تهدف إلَّى استكشاف مجالات التعاون فِيْ الإنتاج المنخفض. -الأمونيا الكربونية ومصادر الطاقة النظيفة المشتقة من الهِيْدروجين.

تركز أدنوك على الاستفادة من الدخول المبكر إلَّى سوق الهِيْدروجين من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للأمونيا منخفضة الكربون لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ توفِيْر ما يقرب من 25٪ من احتياجات الهِيْدروجين للأسواق العالمية الكبرى.

وفقًا للاستراتيجية الألمانية للهِيْدروجين، والتي تهدف إلَّى تقليل الانبعاثات، من المتوقع أن يصل الطلب على الهِيْدروجين النظيف إلَّى 3 ملايين طن متري سنويًا بحلول عام 2030، مع احتمال ارتفاع الطلب على هذه المادة فِيْ ألمانيا إلَّى أكثر من 15 مليون طن متري. بحلول عام 2050. من المتوقع أن يساهم الهِيْدروجين، وفقًا لدراسة أجراها مجلس الهِيْدروجين، فِيْ تلبية ما يقرب من 18٪ من احتياجات الطاقة فِيْ العالم.

الأمونيا منخفضة الكربون هِيْ وقود ناقل للهِيْدروجين مع إمكانات واعدة وتطبيقات واسعة النطاق، والتي تستخدم فِيْ مجموعة واسعة من العمليات الصناعية، بما فِيْ ذلك النقل وتوليد الكهرباء والصناعات مثل إنتاج الصلب والأسمنت والأسمدة.

يتم تصنيع الأمونيا الزرقاء من النيتروجين والهِيْدروجين “الأزرق” من الغاز الطبيعي، حيث يتم تحويل الهِيْدروكربونات إلَّى الهِيْدروجين ثم إلَّى الأمونيا، ويتم التقاط ثاني أكسيد الكربون، وهُو منتج ثانوي لهذه العملية، وتخزينه.