أدنوك للتكرير” تكَمْل المرحلة الأولى من مشروع استرداد الحرارة المهدرة

تستعد أدنوك للتكرير، المشروع التجاري المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة “إيني” الإيطالية وشركة “أو إم فِيْ” النمساوية،

استكَمْال المرحلة الأولى من مشروع استعادة الحرارة المفقودة بوحدة المرافق العامة بمنطقة الرويس.

يهدف مشروع استعادة الحرارة المفقودة، الذي تم إطلاقه فِيْ 2022، بتكلفة 2.2 مليار درهم (حوالي 600 مليون دولار)، إلَّى إعادة استخدام الحرارة المهدرة الناتجة عَنّْ وحدة المرافق العامة فِيْ الرويس لإضافة حوالي 230 ميغاواط من الكهرباء يومياً، وهُو ما يكفِيْ. لتزويد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء. .

حجم إنتاج المشروع

سينتج هذا المشروع أيضًا حوالي 62400 متر مكعب من الماء المقطر يوميًا.

سيسهم المشروع فِيْ زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز الكفاءة الحرارية للوحدة بنسبة 30٪ دون التسبب فِيْ أي انبعاثات إضافِيْة لثاني أكسيد الكربون.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تشغيل غلايتين وتوربينات جديدة، قبل نهاية العام، بينما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية، التي تضم غلايتين إضافِيْتين، فِيْ منتصف عام 2023.

وقال عبد الله عطية المصعبي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للتكرير “يعكس مشروع استعادة الحرارة المفقودة التزامنا المستمر بإيجاد طرق مبتكرة لتحسين كفاءة عملياتنا وضمان استدامتها. يجري حالياً تنفِيْذ خطط توسعة وتطوير الرويس تماشياً مع استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي “.

تصميم مشروع أدنوك لاستعادة الحرارة المفقودة

تم تصميم مشروع أدنوك لاستعادة الحرارة المهدورة لإعادة استخدام حرارة العادم المتولدة من تشغيل توربينات الغاز فِيْ وحدة المرافق، والتي يتم إطلاقها حاليًا فِيْ الغلاف الجوي، لإنتاج البخار الذي يستخدم لاحقًا لإنتاج الكهرباء.

أدنوك هِيْ من بين أقل منتجي النفط والغاز كثافة فِيْ استخدام الكربون فِيْ العالم، وتعمل الشركة على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ بحلول عام 2030، تماشياً مع مبادرة الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد مشروع استعادة الحرارة المفقودة أحد المبادرات الإستراتيجية العديدة للحد من انبعاثات الكربون من عمليات أدنوك ويعتمد على ريادة الشركة طويلة المدى فِيْ مجال البيئة. ويشمل ذلك عددًا من الإنجازات المهمة مثل تنفِيْذ سياسة روتينية لعدم حرق الغاز فِيْ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وإنشاء أول منشأة تجارية لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض فِيْ الشرق الأوسط فِيْ عام 2016.

أعلنت أدنوك خلال الاثني عشر شهرًا الماضية عَنّْ عدة شراكات للحد من الكربون على نطاق واسع من عملياتها، من خلال توفِيْر 100٪ من الطاقة التي تحتاجها الشركة فِيْ عملياتها من خلال الطاقة النووية والشمسية النظيفة، ومشروع إنشاء شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت السطح يربط البحر منشآت النفط والغاز البحرية التابعة لأدنوك بشبكة الكهرباء البرية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة.