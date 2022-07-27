“أدنوك للحفر” تحصل على عقدين بقيمة 2 مليار دولار لمشروع غاز فِيْ الإمارات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم، أنها منحت عقدين بقيمة إجمالية 7.49 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أمريكي) لشركة أدنوك للحفر لمشروع تطوير حقل الغاز فِيْ الحيل وغشا.

ويغطي العقد الأول، الذي تبلغ قيمته 4.89 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، خدمات الحفر المتكاملة، بينما سيوفر العقد الثاني بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي (711 مليون دولار أمريكي) أربع منصات حفر برية للجزر.

كَمْا منحت أدنوك عقداً ثالثاً بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي (681 مليون دولار أمريكي) لشركة أدنوك للإمداد والخدمات لتوفِيْر الخدمات اللوجستية البحرية وخدمات الدعم البحري.

سيتم توجيه أكثر من 80٪ من قيمة العقود الممنوحة للاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المضافة المحلية، وستغطي العقود الثلاثة أعمال الحفر فِيْ منطقتي “الحيل” و “الغشا”. الحقول لمدة أقصاها 10 سنوات.

إن تطوير حقلي الغاز “الحيل” و “الغشا” هُو جزء من امتياز “غشا”، أكبر مشروع للغازات البحرية الحامضة فِيْ العالم، وركيزة أساسية لاستراتيجية أدنوك المتكاملة الهادفة إلَّى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز فِيْ المنطقة. الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها “تمثل هذه العقود الكبرى مرحلة مهمة فِيْ استكَمْال مشروع غشا العملاق، كَمْا يؤكدون على الخبرة المتميزة لشركة أدنوك للحفر. مجموعة شركات أدنوك وقدرتها على تنفِيْذ المشاريع الضخمة بكفاءة عالية، لا سيما تلك التي تساهم بشكل مباشر فِيْ تمكين نمو وتوسيع مشاريع الغاز مع ضمان توجيه نسبة كبيرة من قيمة العقود للاقتصاد المحلي، مما يساهم فِيْ تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي فِيْ الدولة.

وأضاف “نحن ملتزمون بالعمل على تنفِيْذ توجيهات القيادة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالنا فِيْ جميع مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز، ويأتي ترسية هذه العقود كجزء من استراتيجية أدنوك المتكاملة لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي. المساهمة فِيْ تحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْ هذا المورد الحيوي فِيْ دولة الإمارات والمساهمة فِيْ دعم نمو القطاع الصناعي وتنويع الاقتصاد وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.

وتابع “ستلعب الاحتياطيات الوفِيْرة من الغاز الطبيعي فِيْ أبوظبي دورًا مهمًا فِيْ تأمين طاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية المحلية والعالمية، فِيْ حين أن اعتماد العالم على الموارد الهِيْدروكربونية كَمْصدر رئيسي للطاقة لسنوات حتى تعال. بالتزامن مع تنفِيْذ هذا المشروع، نواصل استكشاف أساليب وتقنيات جديدة. لزيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة، مع التركيز على الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتقليل الانبعاثات، فِيْ التعاون مع شركائنا الدوليين الاستراتيجيين “.

تهدف خطة أدنوك الرئيسية للغاز إلَّى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد فِيْ الأسواق المحلية والعالمية، من خلال توسيع قدرات أدنوك فِيْ معالجة وإنتاج الغاز الطبيعي المسال. وتعتمد الخطة على تطبيق أساليب وتقنيات جديدة لتعزيز استخراج الغاز من الحقول العاملة حاليًا، وإنتاجه بكَمْيات كبيرة وتنافسية، بالإضافة إلَّى تطوير موارد الغاز غير المستغلة والاستفادة من أحدث الابتكارات لتقليل الانبعاثات بشكل مستمر. .

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج من امتياز غشا فِيْ عام 2025، وسترتفع طاقته الإنتاجية إلَّى أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب قياسي يوميًا قبل نهاية عام 2030.

وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء أربع جزر اصطناعية، ويجري حاليا تطوير أعمال الحفر ضمن هذا المشروع العملاق.

فِيْ نوفمبر 2022، منحت أدنوك وشركاؤها عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع تطوير حقل غاز دلما، ضمن امتياز “غشا”، وعقد تحديث الدراسات الهندسية لمشروع تطوير حقل غاز دلما. – حقلا غاز حائل و “غشا”.

ومن المتوقع الانتهاء من الدراسات الهندسية بحلول نهاية عام 2022، مما سيسهم فِيْ تقليل التكاليف وتقليل الوقت بشكل كبير، بالإضافة إلَّى تسريع تكامل عمليات احتجاز الكربون داخل المشروع.