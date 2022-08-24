“أدنوك للحفر” تستحوذ على مِنصة حفر بحرية ذاتية الرفع

أعلنت أدنوك للحفر، اليوم، عَنّْ توقيعها اتفاقية بيع وشراء لشراء جهاز حفر بحري جديد متقدم ذاتي الرفع بقيمة 257.11 مليون درهم (70 مليون دولار).

تعتبر تكلفة الاستحواذ هذه جزءًا من توجيه النفقات الرأسمالية للشركة لمدة ثلاث سنوات وخططها الإستراتيجية لتوسيع أعمالها.

وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها التي توقعها “أدنوك للحفر” خلال الأشهر الماضية، بعد اتفاقيتين وقعتا فِيْ 30 مايو و 10 يونيو لشراء ثلاث حفارات متطورة. من المتوقع أن تدخل أجهزة الحفر البحرية الأربعة المتقدمة الخدمة مع أسطول الشركة بحلول نهاية العام.

وبهذه الإضافة يرتفع العدد الإجمالي لأسطول الشركة من الحفارات البحرية ذاتية الرفع إلَّى 28 حفارًا، الأمر الذي يجعل أدنوك للحفر مالكًا لواحد من أكبر أسطول الحفارات العاملة فِيْ العالم، بالإضافة إلَّى المساهمة المهمة لهذا الاستحواذ فِيْ تعزيز أدنوك للحفر. كأكبر مالك ومشغل للحفارات. فِيْ الشرق الأوسط.

يعد برنامج أدنوك للحفر للحصول على منصات الحفر عاملاً أساسياً فِيْ خطة الشركة الاستراتيجية للتنمية المستدامة لأعمالها، لتعزيز إيرادات الشركة ودعم عوائد المساهمين بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

قال عبد الرحمن عبد الله السياري، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك للحفر، إن الاستحواذ على منصة الحفر المتقدمة الجديدة يعد خطوة مهمة فِيْ استراتيجية النمو القوية فِيْ الشركة، حيث سيمكننا جهاز الحفر الجديد من الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين.

وأضاف “بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وخبرات وجهُود كوادرنا، شهدت أدنوك للحفر نمواً وتطوراً ملحوظين خلال الخمسين عاماً الماضية، وأثبتت مكانتها فِيْ قطاع الطاقة، حيث تمتلك الشركة اليوم أصبح مشغل أسطول من الحفارات البحرية من بين الأكبر فِيْ العالم. “