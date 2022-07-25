أدنوك نحو تعميق صناعة البتروكيماويات.. إنجاز جديد بمشروع “بروج 4”

تعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تطوير صناعة المشتقات البتروكيماوية فِيْ الرويس، الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاريع بروج.

أعلنت شركة بروج للبتروكيماويات، المزود الرائد لحلول البولي أوليفِيْنات المبتكرة والمتنوعة، بصفتها المشغل لمشروع بروج 4 نيابة عَنّْ مالكي المشروع – أدنوك وبورياليس، عَنّْ إنجاز جديد فِيْ بناء مشروع توسعة بروج 4 فِيْ الرويس. تقترب مرحلة العمل الأولي للمشروع من الاكتمال والمقاولون جاهزون لبدء أعمال الهندسة والمشتريات والبناء هذا الشهر.

وقال سلطان زيد الشحي، مدير مشروع بروج 4 “نحقق تقدمًا ملموسًا فِيْ العمل فِيْ مشروع بروج 4، حيث يبدأ المشروع المرحلة التالية من التطوير مع تشييد البنية التحتية التي ستشمل إنشاء المرافق. أنظمة وأعمال الطرق والأعمال المدنية الأخرى المرتبطة بالمجمع.

وأضاف “يعتبر مجمع بروج 4 أحد عوامل التمكين الرئيسية فِيْ استراتيجية النمو فِيْ أدنوك وخطط التنمية والتنويع الصناعي فِيْ الإمارات وأبوظبي، ونحن فخورون بمساهمتنا الفعالة فِيْ مبادرة” اصنع فِيْ الإمارات “. خلال مراحل إنشاء المشروع، حيث سيكون أكثر من 25٪ من الإنتاج من إجمالي المواد والمعدات المستخدمة فِيْ المجمع الجديد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلَّى أنه حتى الآن تم الانتهاء من 1.5 مليون ساعة عمل آمنة منذ بدء المشروع ومن خلال تعاوننا مع المقاول الإماراتي – شركة العصب للنقل والمقاولات العامة – نتطلع إلَّى استكَمْال مرحلة الأعمال التحضيرية للمشروع بنجاح.

كواحد من الركائز الأساسية لاستراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو الذكي، سيساهم مجمع “بروج 4” فِيْ التطوير المستمر لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق ودعم النمو الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتم بناء منشأة “بروج 4” الجديدة على أرض تساوي حوالي 500 ملعب كرة قدم. قدم.

كَمْا ستستخدم بروج 4 تقنية Borstar المرخصة من قبل شركة Borealis لإنتاج حلول البولي أوليفِيْنات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد للعملاء فِيْ العديد من القطاعات الصناعية، بما فِيْ ذلك البنية التحتية والطاقة وحلول المستهلك والزراعة فِيْ الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

كَمْا ستساهم المنشأة الجديدة فِيْ توفِيْر فرصة للمصنعين فِيْ دولة الإمارات لتعزيز مشاركتهم فِيْ مبادرة “Make in the UAE”، بالإضافة إلَّى توفِيْر المواد الخام لمنطقة تحسين المواد الكيميائية الصناعية، مما سيسهم فِيْ تحفِيْز الانتقال إلَّى المرحلة التالية من النمو الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

عَنّْد اكتمال وتشغيل مشروع بروج 4، سيضيف المجمع 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين إلَّى إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية البالغة 6.4 مليون طن من البولي أوليفِيْنات المنتجة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد بعد مشاركة بروج مؤخراً فِيْ “ملتقى صنع فِيْ الإمارات” الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وشركة أدنوك، وإطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية.

باعتبارها واحدة من رواد القطاع الصناعي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة وعامل تمكين لصناعة البتروكيماويات، تقدم بروج الدعم لسلسلة التوريد المحلية وتساهم فِيْ دعم برنامج القيمة المضافة الوطنية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتعزيز النمو. للقطاع الصناعي.