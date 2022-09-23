“أدنوك” و”طاقة” يتمان تمويل أول مشروع بالمنطقة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم عَنّْ الانتهاء من تمويل مشروعهما الاستراتيجي.

والتي تهدف إلَّى إمداد عمليات الإنتاج البحرية لأدنوك بطاقة صديقة للبيئة تساهم فِيْ الحد من انبعاثات الكربون، بتكلفة 14 مليار درهم أي نحو 3.8 مليار دولار.

يهدف المشروع المبتكر، وهُو الأول من نوعه فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلَّى تطوير وتشغيل نظام نقل تيار كهربائي مباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لتزويد عمليات الإنتاج البحرية لشركة أدنوك بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. من خلال ربطه بشبكة الكهرباء البرية فِيْ أبوظبي. لشركة الطاقة.

شهد المشروع، الذي يتم تطويره بشكل مشترك من قبل أدنوك وطاقة ومجموعة من شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، تقدمًا سريعًا من التخطيط إلَّى التطوير. المرحلة وبدء أعمال البناء فِيْ أوائل عام 2022، مما يؤكد الدور الريادي لأدنوك وطاقة فِيْ دفع العمل المناخي ودعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

سيقوم الكونسورتيوم ببناء وتملك ونقل وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتقدمة بالشراكة مع أدنوك وطاقة، مع عودة المشروع بأكَمْله إلَّى أدنوك بعد 35 عامًا من التشغيل.

قال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعَنّْي بتغير المناخ “تماشياً مع الرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، رسخت أدنوك مكانتها كشركة رائدة فِيْ تنفِيْذ الحلول، وهِيْ تكنولوجيا طاقة نظيفة مبتكرة ومجدية اقتصاديًا وتقليل انبعاثات الكربون.

يؤكد استكَمْال تمويل هذا المشروع الاستراتيجي على قدرة أدنوك على هِيْكلة وإتمام الصفقات المبتكرة والمرنة التي تساهم فِيْ ضمان مستقبل منخفض الكربون، كجزء من جهُودنا المستمرة للحد من الانبعاثات فِيْ مجال العمليات. يساهم هذا المشروع المبتكر فِيْ تعزيز جهُود خلق القيمة لإمارة أبوظبي بطريقة مسؤولة ومستدامة، ويؤسس مكانة الإمارات كوجهة جذابة وموثوقة لاستثمارات رأس المال العالمية “.

وأضاف “بصفتها مزوداً مسؤولاً وموثوقاً لإمدادات الطاقة منخفضة الكربون، تواصل أدنوك العمل مع شركائها لتطوير حلول عملية ومجدية تجارياً للحد من انبعاثات الكربون”.

من المتوقع أن يساهم المشروع فِيْ الحد من انبعاثات الكربون لعمليات أدنوك البحرية بنسبة تزيد عَنّْ 30٪ من خلال استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة الكهرباء البرية فِيْ أبوظبي التي تديرها شركة تابعة مملوكة بالكامل. لشركة أبوظبي للنقل والتحكَمْ (ترانسكو). لشركة الطاقة.

من جهته، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” “تلعب طاقة دورًا حيويًا وفعالًا فِيْ تسريع تحول قطاع الطاقة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفِيْر بيئة متكاملة. مجموعة من الحلول التي توفر مصادر طاقة نظيفة لدعم التنمية. اقتصادي.

يعد استكَمْال الإغلاق المالي علامة بارزة فِيْ هذا المشروع الفريد الذي ستزود من خلاله شركة طاقة مرافق أدنوك البحرية بإمدادات طاقة منخفضة الكربون آمنة وفعالة من خلال نظام شبكة النقل فِيْ شركة ترانسكو.

تواصل مجموعتنا إثبات قدرتها على الاستفادة من خبرتها الواسعة فِيْ إزالة الكربون من قطاع الطاقة، من خلال بناء شراكات استراتيجية وإضافة قيمة لأصحاب المصلحة “. وتجدر الإشارة إلَّى أنه سيتم إعادة توجيه أكثر من 50٪ من إجمالي قيمة المشروع إلَّى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة داخل الدولة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

يعد هذا المشروع الاستراتيجي نموذجاً للشركات العالمية الرائدة للاستثمار فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد مكانة أدنوك ودورها المحوري فِيْ دفع الاستثمار المسؤول والمستدام فِيْ مجال الطاقة، والجهُود المبذولة لخلق قيمة للدولة.