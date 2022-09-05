أدنى مستوياته منذ عقدين.. اليورو دون 0.99 دولار والأسوأ قادم

انخفض اليورو يوم الاثنين إلَّى ما دون 0.99 دولار فِيْ ضوء حالة عدم اليقين المحيطة بآفاق الاقتصاد الأوروبي.

يأتي هذا الغموض بعد أن أعلنت مجموعة غازبروم الروسية يوم الجمعة الماضي عَنّْ وقف كامل لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم، وسط توقعات بانخفاض حاد فِيْ البورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم.

مسار الهبوط

انخفض اليورو بنسبة 0.70٪ إلَّى 0.9884 دولار يوم الإثنين فِيْ تمام الساعة 535 بتوقيت جرينتش، وهُو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2002، مواصلاً اتجاهه النزولي منذ بداية العام مقابل العملة الأمريكية.

وأعلنت جازبروم يوم الجمعة الماضي أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم، والتي كان من المقرر أن تستأنف يوم السبت بعد عملية صيانة، ستتوقف “بالكامل” حتى يتم إصلاح توربين فِيْ خط الأنابيب الرئيسي لإمداد أوروبا.

واعتبرت الشركة المصنعة للتوربينات، سيمنز إنرجي، التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

غاز طبيعي

بعد أن اقترب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي فِيْ 26 أغسطس من الحد الأقصى التاريخي البالغ 345 يورو لكل ميغاواط ساعي المسجل فِيْ مارس الماضي فِيْ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، انخفض الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع ليتم تداوله. مرة أخرى يوم الاثنين الساعة 600 بتوقيت جرينتش.

وتوقعت وكالة بلومبرج أن اليورو من المرجح أن ينخفض ​​أكثر بسبب أزمة إمدادات الغاز الروسي.

من ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأولية المتاحة إلَّى أن البورصات الأوروبية ستشهد انخفاضًا حادًا عَنّْد افتتاحها يوم الاثنين.