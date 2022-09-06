أدهم نابلسي يفاجئ متابعيه بصورة جديدة

فاجأ المطرب الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة نشرها فِيْ الساعات الماضية، يظهر فِيْها مرتديا حلة سوداء ولحية خفِيْفة.

وحظيت الصورة بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعضهم على أن الفنان التائب غيّر صورته الشخصية، معتبرا أن الصور مشبوهة.

وتراوحت التعليقات على الصورة بين السلبية والإيجابية، خاصة على عكس الصور التي ظهر فِيْها بعد اعتزاله الفن، حيث ظهر بلحية طويلة.

وظهر النابلسي أثناء تلاوته للقرآن الكريم، فِيْ مقطع أثار تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي منصات الاتصال المختلفة، حيث علق بعضهم “سبحان الله من الترانيم والمسارح إلَّى المساجد والمصلين”. .

ومن التعليقات على صورة أدهم النابلسي الجديدة “يا بني ارحم نفسك ولا تغريه. أنت قادم جديد ملتزم. يجب أن يكون مشهُوراً بأنه غير متدين ولأنه متدين أيضاً “. Y عَنّْدما غنى كان هناك أناس أعجبوا بصوته وأغانيه، وعَنّْدما تراجع واقترب من ربه، أظهرت للناس أنك تحبه بشدة.

من ناحية أخرى علق كثير من متابعي النابلسي على ثباته وأن الصورة الجديدة التي ظهرت فِيْها اللحية ومقلصة لن تكون بداية قطيعة مع اعتزاله، ولا عودته إلَّى العمل الفني، خاصة وأن المغني اعتزل، فقال ظهر فقط فِيْ مقاطع فِيْديو أثناء إمامة المصلين أو الأذان.

يتقاعد أدهم نابلسي ويحصل على رخصة فِيْ القرآن الكريم

حصل أدهم نابلسي مؤخراً على ترخيص بالقرآن الكريم بعد إعلان اعتزاله نهائياً الغناء فِيْ ديسمبر الماضي. وقال فِيْ مقطع فِيْديو نشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “لأنه لا يريد أن يغضب الله”.

وقال النابلسي فِيْ الفِيْديو “هذا الفِيْديو لأخبركَمْ بأخبار سعيدة للغاية بالنسبة لي، فكل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها فِيْ هذه الحياة، والهدف الأساسي من وجودنا فِيْ الحياة هُو إرضاء رب العالمين وعبادته”. . “

أثار اعتزال النابلسي الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لهجوم من قبل العديد من نجوم الفن، وعلى وجه الخصوص الفنانة اللبنانية مايا دياب، التي نشرت تغريدة بعد ساعات من إعلانها اعتزالها الفن، قالت فِيْها “الفن ليس ممنوعا”. .. حرام .. أنت فِيْه “.

أكَمْل أدهم نابلسي اعتزاله عالم الفن بإزالة أغانيه من قناته الرسمية على اليوتيوب، ولم يتبق سوى مقطعين فِيْديو.