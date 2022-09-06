أديل تتجاوز اكتئاب ما بعد الانفصال بطريقة غريبة.. وترتبط بشخص آخر

وجد العديد من المشاهِيْر والممثلات طرقًا عديدة للتغلب على الاكتئاب بعد الانفصال عَنّْ أزواجهن أو شركائهن، لجأ بعضهم إلَّى طريقة معروفة فِيْ رؤية طبيب نفسي، لكن المغنية البريطانية أديل كان لها خط مختلف تمامًا.

وقالت أديل إنها لجأت إلَّى “البكاء والغناء فِيْ الحمام” لتجاوز أزمتها بعد انفصالها عَنّْ زوجها السابق رجل الأعمال سيمون كونيك، وساعدتها هذه الطريقة فِيْ التغلب على المشاعر السلبية والشعور بالراحة.

وأضافت المغنية البريطانية، أنها انفصلت عَنّْ سيمون عام 2022 بعد زواج دام ثلاث سنوات، وعلاقة حب بدأت معه عام 2012، رزقا خلالها بابنهما الوحيد أنجيلو.

بعد أن تغلبت على اكتئابها تمامًا بالبكاء والغناء فِيْ الحمام، أقامت أديل علاقة جديدة مع الوكيل الرياضي ريتش بول.

قالت “لم أقع فِيْ حب مثل هذا من قبل، أنا مهُووسة به، بالتأكيد سأتزوج وسيكون لدي أطفال أكثر منه، حلمي أن أكون ربة منزل”.

وفازت أديل بجائزة إيمي قبل أيام، خلال حفل أقيم فِيْ لوس أنجلوس، وفازت أديل بالجائزة عَنّْ برنامجها التلفزيوني “ليلة واحدة فقط”، الذي سجلته نهاية العام الماضي.