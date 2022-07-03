أديل تتحدث عَنّْ “ذعرها” بعد إلغاء حفلات لاس فِيْغاس

استغلت النجمة العالمية أديل حفلتها التي أقامتها أول من أمس ضمن فعاليات مهرجان “بي إس تي” فِيْ هايد بارك بلندن، للحديث عَنّْ أزمة إلغاء حفل لاس فِيْجاس فِيْ البداية. من السنة. .

علقت أديل على إلغاء حفل “لاس فِيْجاس” قبل 24 ساعة من صعودها إلَّى مرحلة الحفل التي كان من المقرر إقامتها فِيْ فندق وكازينو سيزار بالاس فِيْ لاس فِيْجاس فِيْ يناير الماضي.

وقالت أديل على هامش غنائها فِيْ مهرجان BST فِيْ العاصمة البريطانية لندن مساء الجمعة إنها شعرت بقدر كبير من الذعر والخوف بسبب القرار الذي اتخذ فِيْ ذلك الوقت بإلغاء الحفل.

وأضافت أديل، 34 عامًا، أن ما نقل هذا الشعور بالذعر هُو شعورها بأنها خذلت معجبيها، خاصة وأن آخر شيء أرادت فعله هُو غضب أو إحباط معجبيها.

تابعت أديل، التي عزفت أول حفل موسيقي لها فِيْ المملكة المتحدة منذ خمس سنوات “أعرف أن الكثير قد حدث لهذا الألبوم، وأنا متأكد من أن الكثير منكَمْ يشعر بالإحباط، وهُو ما يخيفني ويحبطني حقًا”. ايضا.”

وتابعت “لكني آخذ غنائي على محمل الجد وآخر شيء أريد القيام به هُو أن أكون سببًا لإحباط الجمهُور، لكن كان علي ذلك لأن التنظيم فِيْ لاس فِيْجاس لم يكن منضبطًا”.

كشف مصدر مقرب من Adele فِيْ بيانات صحفِيْة فِيْ وقت سابق من هذا العام أنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة جدولة حفلاتها فِيْ لاس فِيْغاس فِيْ أقرب وقت ممكن.

أُجبرت أديل على تأجيل حفلاتها فِيْ فندق وكازينو Caesars Palace بعد أن ضربت كورونا موظفِيْها المساعدين خارج المسرح، ومع ذلك، كانت مصممة على إعادة جدولة العروض والحفلات فِيْ أقرب وقت ممكن لضمان انتظار الجمهُور لها.

على الرغم من جدول أعمالها الفني المزدحم وارتباطها بالعديد من الأعمال والأسفار، إلا أنها عازمة، بحسب مصدر مقرب منها، على إحياء سلسلة من الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة فِيْ لاس فِيْغاس.

وختم المصدر بالقول “على الرغم من الجمعيات الفنية العديدة للنجمة أديل، والتي تجعل من الصعب عليها إعادة جدولة الحفلات، إلا أنها وفِيْة لجمهُورها وستبذل كل ما فِيْ وسعها للعودة معهم”.