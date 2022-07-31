“أدينك” تفتح باب التسجيل بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر بأبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عَنّْ فتح باب التسجيل الإلكتروني للمشاركين فِيْ المعرض الدولي للأمن الوطني والمرونة (آيسنر أبوظبي).

تنظم الشركة النسخة السابعة من هذا المعرض، بالتعاون مع وزارة الداخلية الإماراتية، فِيْ الفترة من 10 إلَّى 12 أكتوبر 2022 فِيْ مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يعد المعرض الدولي للأمن القومي والمرونة منصة مثالية لتمكين المؤسسات الحكومية فِيْ المنطقة من التواصل مع موردي الحلول الأمنية فِيْ العالم، ويوفر فرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات الأمنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن المادي والشرطة والقانون تطبيق، وخدمات الأمن.

تعتبر آيسنار أبوظبي أيضًا منصة مثالية تسهل الوصول المباشر إلَّى المهنيين والمشترين الحكوميين الإقليميين، وتساهم المبادرات المختلفة التي تجري على هامش المعرض فِيْ تكوين تعاون بين القطاعين العام والخاص.

كَمْا أنه يساهم فِيْ تكريس أفضل الممارسات وتسريع المرونة فِيْ الابتكار والاستعداد والاستجابة لتمكين أصحاب المصلحة الوطنيين والمتخصصين فِيْ الأمن السيبراني من مواجهة التحديات المتزايدة.

كَمْا يعرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة، وتعزيز الأعمال والعلاقات والشراكات بين الشركات العاملة فِيْ أربعة قطاعات الأمن القومي، والأمن السيبراني، والشرطة ووكالات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية.

يتضمن المعرض ورش عمل مميزة تركز على مستقبل الشرطة والأمن السيبراني الوطني، ومنع مخاطر التحول الرقمي الوطني. يستعرض مجموعة واسعة من التقنيات، بما فِيْ ذلك الطب الشرعي الرقمي ومكافحة البرامج الضارة ومكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفِيْروسات.

يشكل المعرض منصة مثالية لمناقشة سبل حماية الدول والمجتمعات وإحداث تغيير إيجابي حقيقي فِيْ القطاع، حيث يجمع مجموعة من قادة القطاع والخبراء وصناع التغيير فِيْ مجال الأمن الوطني والإلكتروني من مختلف دول المنطقة. العالمية.