أراضي الإسكان المخصصة للأفراد فِيْ مصر.. 3 أيام وينتهِيْ الحجز

تنتهِيْ فترة الحجز فِيْ الأراضي السكنية المخصصة للأفراد بعد 3 أيام للحجز فِيْ 7 مدن جديدة ؛ بدأ الحجز فِيْ 19 يونيو 2022.

سينتهِيْ المَوعِد النهائي للحجز فعليًا فِيْ 21 يوليو، وفقًا لبيانات وزارة الإسكان.

تستكَمْل وزارة الإسكان إجراءات ة بيانات الساكنين فِيْ المرحلة الجديدة للأراضي المخصصة للأفراد، ودفع خطورة الحجز للمرحلة الأولى، وذلك خلال الفترة من 24 يوليو إلَّى 4 أغسطس.، ستتم ة البيانات بالكامل.

ارض سكن متوسط

طرحت وزارة الإسكان 3677 قطعة أرض بحجوزات جدية تصل إلَّى 25 ألف جنيه بمدن سوهاج الجديدة والفِيْوم الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة بمساحات 209 متر. بينما أقل قيمة لقطعة الأرض حوالي 220 ألف جنيه. وتصل إلَّى 650 ألف جنيه فِيْ بعض المدن.

أسعار الأراضي

وصل سعر المتر بمدينة أخميم الجديدة إلَّى 830 جنيهاً، وتراوحت المساحات بين 260 و 274 متراً، فِيْما بلغ سعر المتر بأسيوط الجديدة 1،520 جنيهاً، وفِيْ سوهاج الجديدة وصل سعر المتر المربع إلَّى 2،095 جنيهاً، فِيْ حين بلغ سعر المتر فِيْ بني سويف الجديدة 1،850 جنيها.

وبلغ سعر المتر فِيْ مدينة الفِيْوم الجديدة 1615 جنيها بينما سجل فِيْ مدينة قنا الجديدة نحو 1715 جنيها حسب المواصفات.

نظام الدفع

وبحسب الاختصاصات، فإن خطورة الحجز تصل إلَّى 25 ألف جنيه بشرط أن يتم الانتهاء من الحجز (25٪ من سعر الأرض) فِيْ الفترة من 28 أغسطس إلَّى 27 سبتمبر.

يتم دفع باقي ثمن الأرض على أقساط متساوية بدون فوائد، ويستحق القسط الأول بعد عام من الاستلام.

كَمْا سيتم دفع غرامة تأخير قدرها 3٪ و 0.5٪ من رسوم التحصيل فِيْ حالة عدم سداد القسط أو المدفوعات المستحقة.

طريقة الحجز

يتم الحجز بأولوية من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com

شروط الحجز

ونصّت كتيبات الشروط على أن يكون طالب الحجز شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسية المصرية ولا يقل عمره عَنّْ 21 عامًا.

وأن الطالب لم يحصل على قطعة أرض فِيْ السكن الاجتماعي أو السكن المتميز من وزارة الإسكان. سيتم تخصيص قطع الأرض للسكن فقط.

خطوات الحجز عبر الإنترنت

استخراج رقم الاستثمار المخصص للحجز من موقع الحجز www.hdb-reservation.com

– إنشاء حساب لطالب الحجز من خلال الموقع الإلكتروني بالرقم الوطني والهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

يتم إرسال التأكيد عَنّْ طريق إرسال رسالة بكلمة المرور المستخدمة لتسجيل الدخول.

– ضغوط لاستخراج الاستثمار.

– تسجيل البيانات الأساسية للعميل العَنّْوان، والرقم القومي، واسم الزوجة، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني.

– تنزيل بطاقات الهُوية الوطنية الأمامية والخلفِيْة.

– ظهُور رقم الاستثمار الذي يستخدم لدفع أو تحويل المبالغ المتعلقة بخطورة الحجز.