“أراك فِيْ القمة”.. زيج زيجلر عامل المبيعات الذي غير مسار حياة الملايين

يعتبر Zig Zigler أحد الرواد المؤسسين فِيْ مجال التنمية البشرية، وأحد رواد الأعمال الذين صنعوا حياة ناجحة لأنفسهم، ونقشوا بصماتهم فِيْ التاريخ.

كافح فِيْ حياته، واستغل العقبات التي مر بها، فِيْ كتبه التحفِيْزية التي ألهمت الملايين على مدى عقود، ومن أبرز عباراته التحفِيْزية “اشعر بالبركات التي بين يديك، قد تكون أمنية ألف شخص “.

نشأتها

ولد Zig Ziggler فِيْ مقاطعة كوفِيْ، ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية، فِيْ 6 نوفمبر 1926 م.

كان والدا زيغ، جون سيلاس زيجلر وليلا ويستكون زيجلر، يعملان فِيْ مجال الزراعة، وفِيْ عام 1931، انتقلت العائلة المكونة من الأب والأم و 12 من الأبناء إلَّى ميسيسيبي لكسب لقمة العيش، وأخذ والدا زيغ موقف إداري على إحدى مزارع الولاية.

توفِيْ والد زيج، وهُو لا يزال فِيْ الخامسة من عمره، مما دفعه للبحث عَنّْ عمل فِيْ سن مبكرة، مع استمرار دراسته، حيث التحق بجامعة ساوث كارولينا قبل التحاقه بالجيش.

حياته المهنية

بعد أن أمضى زيغ زيجلر فترة خدمته فِيْ الجيش ومشاركته فِيْ الحرب العالمية الثانية، بدأ زيجلر حياته العملية، وكانت أولى خبراته العملية أنه عمل كبائع لعدة شركات.

انخرط زيجلر فِيْ المسار الوظيفِيْ فِيْ مجال المبيعات حتى نجح فِيْ الوصول إلَّى منصب نائب الرئيس لأداء السيارات، حتى وجد شغفه الحقيقي فِيْ الحياة، وهُو أن يصبح متحدثًا تحفِيْزيًا، ويلهم الآخرين ويوجههم إلَّى أفضل طريقة للعيش وتحقيق النجاح.

شغف لإلهام الملايين

كان دخول زيغ زيجلر فِيْ مجال التنمية البشرية متجهًا، نظرًا لموهبته الفطرية، وبدأ فِيْ المشاركة فِيْ ندوات تحفِيْزية، وأصبح أحد أهم وأفضل المتحدثين التحفِيْزيين فِيْ العالم.

نشر عدة مؤلفات فِيْ هذا المجال، وكان أول كتاب له بعَنّْوان “أراك فِيْ القمة” الذي نشره عام 1975.

طوال حياته، كان Zig Ziggler يُنسب إليه الفضل فِيْ إلهام الملايين من الشباب فِيْ الولايات المتحدة والعالم، بتوجيهاته الحياتية التي غيرت الحياة والعقول المستنيرة، حتى توفِيْ Zig Ziggler فِيْ 28 نوفمبر 2012، عَنّْ عمر يناهز 86 عامًا بعد التعاقد التهاب رئوي.