أرامكو السعودية تحقق أرباحا قياسية بقيمة 48.4 مليار دولار فِيْ الربع الثاني من 2022

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” عَنّْ تحقيق أرباح فصلية قياسية جديدة منذ طرحها العام الأولي فِيْ عام 2022.

وقالت الشركة فِيْ بيان على موقعها الإلكتروني، إنها حققت زيادة فِيْ صافِيْ الدخل بنسبة 90٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني من عام 2022.

أعلنت الشركة عَنّْ توزيع أرباح بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2022، على أن تُدفع خلال الربع الثالث.

بالتفصيل، حققت أرامكو السعودية صافِيْ دخل قياسي ربع سنوي ونصف سنوي بلغ 181.6 مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار) فِيْ الربع الثاني و 329.7 مليار ريال سعودي (87.9 مليار دولار) فِيْ النصف الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال. ريال سعودي (25.5 مليار دولار) و 176.9 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، على التوالي، لنفس الفترتين من عام 2022.

وجاءت هذه الزيادة فِيْ هاتين الفترتين بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكَمْيات المباعة، بالإضافة إلَّى هُوامش ربح قوية لقطاع التكرير فِيْ الربع الثاني وزيادة هُوامش الربح لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق فِيْ النصف الأول من عام 2022.