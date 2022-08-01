أرامكو السعودية تستحوذ على فالفولين العالمية بـ2.65 مليار دولار

وقعت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” اليوم اتفاقية شراء للاستحواذ على شركة Valvoline Global Products التابعة لشركة Valvoline الأمريكية (NYSE VVV) أو (Valvoline Global Products “VGP” أو “VGP”) بقيمة 2650 مليون دولار، مع مراعاة بعض التعديلات العرفية المنصوص عليها في اتفاقية الشراء.

تعزيز استثمارات أرامكو السعودية

ستستفيد أرامكو السعودية من شبكة التصنيع والتوزيع القوية لشركة Valvoline، والشراكات القوية مع المستخدمين والموردين، وسمعة علامتها التجارية العالمية الممتدة على مدى 150 عامًا. يتماشى مع استراتيجية نمو أرامكو السعودية لزيوت التشحيم، حيث أنه سيضيف قيمة إلى إنتاج زيوتها الأساسية في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تطوير قدرات البحث والتطوير. ستستمر علامة فالفولين الشهيرة وتواجدها العالمي وتوسعها تحت إشراف شركة أرامكو السعودية.

خدمات التجزئة

بعد إتمام الصفقة، ستركز Valvoline على أعمال خدمات التجزئة الرائدة في السوق، بما في ذلك تعزيز مسار نموها ونموذج الخدمة. صيانة وقائية عالمية المستوى للسيارات الكهربائية وأساطيل متنامية من المركبات المسجلة. قال الرئيس التنفيذي لشركة Valvoline، سام ميتشل، “البيع إن أعمال المنتجات العالمية هي النتيجة الناجحة لاستراتيجيتنا لتحقيق القيمة الكاملة طويلة الأجل لمنتجاتنا وخدماتنا بالتجزئة. علامة تجارية عالمية قوية ومتميزة، لقد أنشأنا شركتين رائدين ونحن في وضع جيد لتحقيق النجاح المستمر بينما تتابع عملك الأولويات الإستراتيجية الفردية إتمام الصفقة وفقًا لشروط الإغلاق المعمول بها، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.