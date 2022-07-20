أرامكو تحدد مَوعِد إعلان نتائج النصف الأول من 2022.. ترقب بسوق النفط

حددت أرامكو السعودية، الأحد المقبل، 14 أغسطس / آب، نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2022.

وقالت شركة النفط السعودية العملاقة، إن الإعلان سيتم قبل افتتاح التداول فِيْ سوق الأسْهُمْ السعودية.

وأضافت أرامكو فِيْ بيان نُشر على موقع الشركة الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022 متضمنًا البيانات المالية الكاملة، يوم الاثنين 15 أغسطس / آب.

ومن المنتظر أن تعقد أرامكو البث الصوتي الإلكتروني يوم 15 أغسطس الجاري، الساعة 330 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت الشركة قد أعلنت عَنّْ زيادة أرباحها ربع السنوية بنسبة 81.7٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022 إلَّى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال فِيْ الفترة المماثلة من عام 2022.

ونمت أرباح الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 21.9٪ مقارنة بـ 121.4 مليار ريال فِيْ الربع السابق.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها أرامكو فِيْ الربع الأول من عام 2022 نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال فِيْ الربع الأول من عام 2022، بارتفاع نسبته 82.8٪.

وقالت الشركة إن الزيادة فِيْ أرباحها فِيْ الربع الأول ترجع بالدرجة الأولى إلَّى ارتفاع أسعار النفط الخام والكَمْيات المباعة وتحسن هُوامش الربح فِيْ قطاع المصب.

وعزت الزيادة فِيْ أرباحها على أساس ربع سنوي إلَّى ارتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هُوامش الربح لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

صرحت أرامكو أنه نظرًا لطبيعة أنشطتها فِيْ مجال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الهِيْدروكربونات (التنقيب والإنتاج)، فإن بيان الدخل الموحد لأرامكو السعودية لا يشمل بند الربح الإجمالي.