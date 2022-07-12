أرامكو تطلق برنامج التدرج المهني المنتهي بالتوظيف

كشفت أرامكو عن تفاصيل برنامج التلمذة المهنية الذي يهدف إلى توفير التدريب لخريجي الثانوية السعودية وخريجيها وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة حسب مستوياتهم الأكاديمية في الشركة.

متطلبات البرنامج

يجب على خريجي الثانوية العامة (العلوم الطبيعية والعلوم القانونية والعلوم التجارية والصناعية) تلبية المتطلبات التالية

حاصل على معدل تراكمي 75 أو أعلى في المدرسة الثانوية

يجب أن تكون درجة اختبار القدرات 72 أو أعلى (مقدمة من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي)

ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية.

ستكون سنة التخرج من الثانوية (1444/1439)، (1444/1444)، (1444/1444)، (1444/1444).

ما يجب عليك فعله

أكمل طلب التسجيل عبر الإنترنت.

احضر اختبار الرياضيات واللغة الإنجليزية الذي سيُجرى في الفترة من 07 إلى 20 أغسطس 2022.

إذا تم ترشيحك للبرنامج، فسيتم تحديد موعد لك لاستكمال الإجراءات التالية

إجراء الفحوصات الطبية التي يتطلبها البرنامج. سيتم إرسال دعوتك عبر البريد الإلكتروني.

القيام بإجراءات التعاقد الأخرى (توقيع العقد وإصدار البطاقات).

يبدأ البرنامج يوم الأحد 23 أكتوبر 2022.

كيفية التقديم

سوف تفتح باب السجل يوم الاثنين الساعة 800 صباحًا يوم 18 يوليو 2022 م، ويغلق التسجيل يوم الاثنين الساعة 330 مساءً يوم 25 يوليو 2022 م.

حول برنامج أرامكو التدريبي

والجدير بالذكر أن البرنامج يوفر للمشاركين من الذكور والإناث تدريباً على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. يختلف طول البرنامج أيضًا حسب المسار الوظيفي، ولكنه يستمر عادةً لمدة عامين. يشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر والصحة والسلامة. يعتمد التدريب على المهارات الوظيفية على المسار الوظيفي للمشارك.