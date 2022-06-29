أرباح “المراكز العربية” السنوية تتراجع 10.9% إلَّى 433.8 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية عَنّْ انخفاض صافِيْ أرباحها بعد الزكاة والضرائب بنسبة 10.87٪ خلال السنة المالية للشركة المنتهِيْة فِيْ 31 مارس 2022، لتسجل 433.8 مليون ريال، مقابل ربح بنحو 486.7 مليون ريال فِيْ العام المالي السابق.

وقالت المراكز العربية فِيْ بيان لها على موقع “تداول السعودية”، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح يعود لأسباب عدة منها ارتفاع تكلفة الإيرادات بمعدل سنوي 8.7٪ لتصل إلَّى 342.8 مليون ريال خلال الفترة الماضية. العام المالي 2022، على خلفِيْة عودة المصاريف التشغيلية إلَّى مستوياتها الطبيعية مقارنة بالعام المالي 2022. والتي شهدت انخفاضًا استثنائيًا فِيْ التكاليف المتغيرة نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل كجزء من من الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار (كوفِيْد -19).

وأضافت أنها ترجع أيضا إلَّى زيادة مصاريف إهلاك العقارات الاستثمارية بمعدل سنوي 10.1٪ لتسجل 343.0 مليون ريال.

ويرجع ذلك إلَّى تكثيف الأنشطة التشغيلية مع الأصول التي تم إطلاقها مؤخرًا، بما فِيْ ذلك توسعة النخيل مول، ومركز U Walk فِيْ الرياض، ومركز The View، بالإضافة إلَّى مركز النخيل مول فِيْ الدمام.

وانخفضت الإيرادات الأخرى بمعدل سنوي 81.2٪ لتصل إلَّى 27.4 مليون ريال خلال العام المالي 2022.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلَّى زيادة الإيرادات الأخرى خلال فترة المقارنة والمتمثلة فِيْ العام المالي 2022، والذي شهد ارتفاعًا فِيْ التدفقات الكبيرة غير المتكررة التي شملت خصومات الإيجارات الممنوحة من قبل أصحاب الأراضي للمراكز المستأجرة للتخفِيْف من الآثار السلبية للإغلاق. المراكز التابعة فِيْ إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار فِيْروس (كوفِيْد – 19). 19)، بالإضافة إلَّى العائد على صفقة الخروج الناجحة من الاستثمار غير الأساسي فِيْ شركة أسواق المستقبل التجارية.